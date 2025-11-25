NEVAL investiga los nematodos como indicadores del equilibrio del suelo en línea con ‘Soil Health’ europea

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa valenciana NEVAL Grupo Farmalent, CRO especializada en ensayos de eficacia con fitosanitarios, biocontrol y bioestimulantes además del expertise nematológico, ha reforzado su línea de investigación aplicada sobre el microbioma del suelo. El objetivo es determinar cómo la diversidad funcional de los nematodos puede emplearse como indicador biológico objetivo del estado del suelo, una métrica clave en el marco de la futura Ley Europea de Salud del Suelo (Soil Health Law)

Chilches, 25 de noviembre.- NEVAL trabaja junto a universidades, centros tecnológicos y empresas del sector agroalimentario, integrando nematología, biotecnología y biocontrol, así como determinando parámetros de los bioestimulantes para mejorar la productividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas.



Los nematodos como indicadores de Salud del Suelo

A través de su Servicio de Sostenibilidad, NEVAL cuantifica nematodos bacterívoros, fungívoros, omnívoros, depredadores, entomopatógenos y fitoparásitos, generando un perfil funcional del suelo que permite:



- Detectar desequilibrios en la actividad biológica.



- Determinar procesos de degradación o capacidad de regeneración.



- Evaluar infestación por nematodos fitoparásitos.



- Medir la respuesta del suelo a prácticas de manejo e insumos bio.



Estos datos se integran en índices nematológicos internacionales utilizados para interpretar la diversidad funcional y la estabilidad del ecosistema edáfico, proporcionando una evaluación agrobiológica rigurosa.



NEPOT Test: tecnología de referencia en biocontrol

Desarrollado y patentado por NEVAL, permite evaluar de forma rápida y reproducible la mortalidad y el comportamiento de los nematodos frente a productos nematicidas y agentes de biocontrol.



Tras esta fase inicial, se llevan a cabo los ensayos de eficacia según legislación de productos fitosanitarios, incluyendo el Reglamento (CE) 1107/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) 284/2013, aplicando además las Normas EPPO.



Estos ensayos se realizan tanto en campos experimentales de NEVAL, donde se controla el inóculo y la homogeneidad, como en explotaciones de agricultores en territorio nacional, así como Países Bajos.



NEVAL cuenta con acreditación EOR y está registrada como CIR, garantizando estudios válidos para el registro de fitosanitarios y soluciones de biocontrol.



Bioestimulantes y equilibrio biológico del suelo

NEVAL evalúa los efectos de los bioestimulantes siguiendo el Reglamento (UE) 2019/1009, pioneros integrando respuestas nematológicas como indicadores funcionales del equilibrio biológico del suelo. Los nematodos bacterívoros aportan información clave sobre la dinámica microbiana, mientras que fungívoros, omnívoros y depredadores permiten interpretar el estado ecológico global de la rizosfera.



NEVAL analiza los cuatro claims regulados por Europa:



- Eficiencia en el uso de nutrientes.



- Tolerancia al estrés abiótico.



- Rasgos agronómicos



- Disponibilidad de nutrientes en suelo o rizosfera.



Este enfoque aporta una evaluación completa y técnicamente sólida del comportamiento de los productos en el sistema suelo-planta.



Sobre NEVAL

NEVAL Grupo Farmalent S.L. es una CRO acreditada para Ensayos Oficialmente Reconocidos (EOR) en fitosanitarios, biocontrol y bioestimulantes. Su laboratorio está autorizado para el diagnóstico de nematodos fitoparásitos y cuarentenarios, consolidándose como referente nacional en nematología aplicada, sostenibilidad del suelo y ensayos de eficacia.







Contacto

Nombre contacto: Kristell Santander

Descripción contacto: NEVAL/CEO

Teléfono de contacto: 610345356

