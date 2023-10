New Calling Summit 2023: nuevas llamadas, nuevo futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- La New Calling Summit 2023 organizada por Informal Tech y patrocinada por Huawei se llevó a cabo con éxito durante el evento Network X de este año. Considerado uno de los eventos más prestigiosos en la industria de las llamadas, las cumbres de comunicaciones de voz sirven como una gran plataforma abierta donde luminarias y actores de la industria se han reunido para compartir las mejores prácticas, trazar el futuro del desarrollo tecnológico, eliminar los puntos de interrupción del desarrollo de la industria e impulsar la industria para crear un futuro mejor.

Las llamadas, como industria centenaria, han redefinido profundamente el enfoque de comunicación de las personas y están desempeñando un papel fundamental en la promoción del desarrollo socioeconómico. Como tal, los servicios de llamadas siguen siendo fundamentales para la estrategia corporativa de los operadores. Avanzando hacia 5.5G, las llamadas estarán aún más potenciadas por la inteligencia, lo que conectará mejor a las personas y generará cada vez más aplicaciones. New Calling brindará una experiencia completamente nueva a los usuarios, mejorará la eficiencia de la comunicación y creará un mayor valor comercial y social.

En esta cumbre, líderes de la industria y expertos de todos los ámbitos de la industria, incluidas organizaciones de normalización, operadores, proveedores de equipos de red, proveedores de terminales y otros socios de la industria: GSMA, 3GPP, China Mobile, Deutsche Telekom, Zain Kuwait, Turk Telekom, Turkcell, O2, Nokia, Huawei y GlobalData - profundizaron en temas candentes relacionados con las tendencias de desarrollo, los negocios y el ecosistema de la industria de la voz. Pronunciaron discursos inspiradores e intercambiaron ideas sobre la construcción de redes de voz básicas, la evolución de las redes New Calling y la innovación de servicios.

VoLTE/VoNR se posiciona como la arquitectura de las redes de voz básicas en la era 5G. Al construir redes de voz básicas, los operadores deben asegurarse de que las redes sean simples pero altamente confiables, y al mismo tiempo ofrecer experiencias de llamadas superiores a los usuarios. Además, los usuarios de CS deben migrar a las redes básicas VoLTE/VoNR a un ritmo más rápido, desarrollando una base de usuarios sólida para VoLTE/VoNR. Mientras tanto, la interconexión VoLTE y el roaming internacional se pueden implementar para coordinar las extensas e inconexas redes VoLTE, permitiendo a los usuarios experimentar servicios de voz superlativos en cualquier momento y lugar.

La industria cree que la tecnología IMS Data Channel (DC) es la piedra angular para la evolución de la red y la innovación del servicio de New Calling. La tecnología IMS DC ha transformado los servicios de llamadas convencionales en comunicaciones interactivas e inmersivas. Esto, combinado con la red como servicio (NaaS) y la potente potencia informática nativa, no solo elevará la experiencia de los usuarios individuales a nuevos niveles, sino que también ayudará a adaptar servicios de comunicación más diversos para los usuarios empresariales, promoviendo la prosperidad de la industria de las nuevas de New Calling.

