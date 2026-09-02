New Era presenta su colaboración en gorras y prendas de vestir con TEAM FIFTY5, de Carlos Sainz

(Información remitida por la empresa firmante)

La colección debut combina prendas esenciales de alta gama, herencia europea y la artesanía característica de New Era en gorras y prendas de vestir

Imágenes de New Era y TEAM FIFTY5 AQUÍ

LONDRES, 2 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- New Era anuncia hoy el lanzamiento de TEAM FIFTY5, una nueva colección de gorras y prendas de vestir creada por el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz y que refleja su estilo personal inconfundible.

Diseñada para trasladar la identidad de TEAM FIFTY5 más allá de las pistas de carreras, la colección Otoño/Invierno 2026 combina sutiles influencias del automovilismo con una estética refinada para el día a día. Su dirección creativa se basa en prendas esenciales de alta gama y la herencia europea, con piezas diseñadas para ser prácticas, versátiles y atemporales.

La primera colección de TEAM FIFTY5 incluye gorras, sudaderas con capucha y camisetas de New Era, en una refinada paleta de colores que incluye verde exterior, blanco roto, blanco, azul desteñido y rojo. Algunos diseños presentan bordados directos y tejidos con el chile rojo, un guiño al icónico apodo de Sainz, "Chili", y símbolo de la comunidad de TEAM FIFTY5.

Creada especialmente para los aficionados que asisten a la tribuna de TEAM FIFTY5 durante su carrera en Madrid, una llamativa gorra amarilla 9FORTY con detalles rojos aporta un toque de color vibrante a la colección. El diseño se inspira en uno de los colores favoritos de Sainz, al tiempo que hace referencia al amarillo de la bandera española, creando una pieza distintiva que celebra tanto su estilo personal como su conexión con su afición local.

Otros estilos de gorras de la colección incluyen los modelos 9TWENTY y 9FORTY A-Frame de New Era, mientras que la oferta de ropa presenta camisetas y sudaderas de corte relajado y oversize, junto con camisetas ajustadas y cortas para mujer.

Carlos Sainz, piloto del equipo Atlassian Williams F1 y fundador de TEAM FIFTY5, declaró: "TEAM FIFTY5 forma parte de mi identidad desde el inicio de mi carrera. Junto con mi equipo y mis fans, hemos construido una comunidad de experiencias y valores compartidos, y es hora de expandirla, tanto en la pista como fuera de ella. Con esta colección, queríamos crear algo que reflejara esa identidad, pero que pudiera usarse a diario. New Era comprende la conexión entre deporte, cultura y estilo personal, y estoy orgulloso de lo que hemos creado juntos".

Patrik Söderström, vicepresidente de New Era para EMEA, dijo: "TEAM FIFTY5 representa un punto de encuentro natural entre el automovilismo de élite y el estilo de vida contemporáneo. Trabajando estrechamente con Carlos y su equipo, hemos creado una colección que se siente personal y distintiva, sin dejar de ser fiel a la herencia de New Era en gorras, deporte y cultura".

Carlos Sainz y su equipo protagonizan la campaña de lanzamiento de la colección, filmada en Mallorca durante las vacaciones de verano, lo que le otorga a este lanzamiento un posicionamiento exclusivo y centrado fuera de las pistas.

La colección estará disponible a través de los canales online de New Era y Carlos, la tienda New Era Madrid en Gran Vía 15 y distribuidores mayoristas seleccionados.

Notas para editores:

Acerca de New Era

Desde 1920, New Era fabrica artesanalmente las mejores gorras del mundo. Hoy en día, con líneas de ropa y accesorios, la marca es líder del mercado, con raíces en el deporte, e influyente en la cultura urbana y el estilo de vida a nivel global. Con más de 500 licencias en su cartera, New Era es la marca preferida en el mundo del deporte, la moda, la música y el entretenimiento. La empresa tiene su sede en Buffalo, Nueva York, y sus productos se venden en más de 80 países. Para obtener más información sobre las oficinas y colaboraciones globales de New Era, visite www.neweracap.euy sus redes sociales @neweraeurope.

Acerca de Carlos Sainz y TEAM FIFTY5

Carlos Sainz es un piloto español de Fórmula 1 que debutó en la máxima categoría en 2015 y desde entonces ha conseguido cuatro victorias y 29 podios, compitiendo actualmente para el equipo Atlassian Williams F1 Team.

TEAM FIFTY5, que toma su nombre del número de su coche, es la extensión de esa misma pasión fuera de la pista, una comunidad construida en torno a los valores y experiencias de Carlos. Mediante lanzamientos de productos y actividades, ofrece a los aficionados una forma tangible de participar y formar parte del equipo, tanto durante los fines de semana de carrera como fuera de ella.

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