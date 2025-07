New York Yankees encienden alarmas camino a la Postemporada - Swing Completo

31 de julio de 2025

La temporada 2025 parecía estar encaminada para los New York Yankees, pero en las últimas semanas, el equipo del Bronx ha mostrado señales preocupantes que encienden las alarmas en plena recta final hacia la Postemporada.

Tras un arranque dominante y con un cuerpo de lanzadores que lideró la Liga Americana durante buena parte del año, los Yankees han comenzado a perder terreno. Las lesiones, la inconsistencia ofensiva y decisiones cuestionables desde la cueva han puesto en duda la capacidad del equipo para mantener el ritmo en un Este de la Liga Americana cada vez más competitivo.

Uno de los principales focos de preocupación es la ofensiva. A pesar de contar con otro año enorme de Aaron Judge, el equipo ha tenido problemas para producir con corredores en posición anotadora. En los últimos 15 juegos, el promedio colectivo con hombres en base ha caído por debajo de .200, y los rallies se han vuelto escasos.

En cuanto al pitcheo, el bullpen —que fue un punto fuerte al inicio del año— ha tenido una serie de tropiezos recientes. Clay Holmes, el cerrador, ha desperdiciado tres oportunidades de salvamento en el último mes, mientras que la efectividad de los relevistas se ha disparado. La fatiga parece estar cobrando factura en un staff que ha tenido que cargar con juegos muy ajustados.

La alarma mayor, sin embargo, es la salida del propio Aaron Judge a la lista de lesionados.

Además, el calendario no ofrece mucho respiro. Los Yankees enfrentan en las próximas semanas a rivales directos por el comodín y la división, incluyendo series clave contra Orioles, Astros y Rays. El margen de error es mínimo.

El mánager Aaron Boone ha intentado mantener la calma, asegurando que el equipo tiene el talento y la experiencia para recuperarse. Sin embargo, la presión mediática y de la afición no se hace esperar. En Nueva York, no clasificar o quedar fuera temprano en octubre no es una opción aceptable.

Con el cierre de la temporada regular a poco más de dos meses de distancia, los Yankees deberán ajustar rápido. Ya no se trata solo de llegar a octubre, sino de llegar en ritmo, con salud y con un plan claro. Si no lo hacen, lo que empezó como una campaña prometedora podría terminar con un nuevo capítulo decepcionante en el Bronx.

