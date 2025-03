New York Yankees y sus opciones reales de alcanzar la Serie Mundial en MLB 2025

New York Yankees y sus opciones reales de alcanzar la Serie Mundial en MLB 2025 - Swing Completo LLC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de marzo de 2025.- La franquicia de New York Yankees para MLB es equivalente a Los Angeles Lakers en NBA o Real Madrid en el mundo del futbol, cualquier cosa que no sea resultar Campeones en sus respectivas competencias puede ser considerado un fracaso. En tal sentido, vale la pena revisar ¿Cuáles son las oportunidades reales de ser Campeones en el Bronx?

Después de caer derrotados antes Los Angeles Dodgers en el “Clásico de Octubre” de 2024 y perder a uno de los mejores jugadores de Major League Baseball (MLB), Juan Soto, en el mercado de la Agencia Libre, parecía que el mundo se acababa para el Gerente Brian Cashman y para los millones de fanáticos del mítico equipo con uniforme a rayas, sin embargo, no fue así.

La Gerencia de New York Yankees comenzó a trabajar para rearmar un equipo que de por sí, ya era competitivo. Las incorporaciones de Cody Bellinger, Paul Goldschmidt, Max Fried y Devin Williams, por citar algunas, llenaron de esperanzas a propios y extraños en Nueva York.

Ahora, con un grupo de grandes jóvenes y uno de los mejores jugadores del mercado como capitán, Aaron Judge, Aaron Boone buscará sin duda alcanzar el punto máximo de su carrera como manager y llevarse los honores en Las Mayores.

¿Con qué cuenta New York Yankees en MLB 2025?

Hay muchos jugadores de gran calidad entre la nómina que dirige Aaron Boone. Por ejemplo, el veterano DJ LeMahieu ha mostrado compromiso para ganarse un puesto en la antesala del equipo. Sin embargo, debe luchar para vencer en dicha posición a Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza.

En los jardines la situación parece cubierta, con la veteranía de Cody Bellinger en el jardín central y Aaron Judge en la pradera derecha, la única incertidumbre pasa por la zona izquierda del juego. Aunque Aaron Boone ha manifestado que Jasson Domínguez es quien está previsto para tal posición, de igual forma “debe ganarse el puesto”.

El cuerpo de lanzadores liderado por Gerrit Cole y Max Fried, además de Devin Williams como Set-Up, para brindar una tranquilidad que no se veía desde hace algunos años.

Si a ello se le suma la experiencia MVP de Paul Goldschmidt y la energía de Anthony Volpe, en teoría New York Yankees debe competir en la temporada 2025 de Grandes Ligas.

En todo caso, la temporada es muy larga y muchas cosas pueden pasar en el camino, no obstante, partiendo de la base con la que cuenta Aaron Boone en su nómina, a priori debemos dar a New York Yankees como grandes favoritos al anillo de Serie Mundial en 2025. Independiente de lo que suceda, si para finales de octubre o principios de noviembre no vemos una caravana por las calles de Nueva York con el Título de Serie Mundial, llamemos a esto por su nombre: ¡Fracaso!

Y ojo, cuando se dice “Calles de Nueva York” refiero a las del Bronx y no a las de Queens, aunque…

Contacto

Nombre del emisor: Swing Completo LLC

Descripción de contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com