(Información remitida por la empresa firmante)

- Newgen recibió el reconocimiento en octubre de 2023 del Cuadrante Mágico™ de Gartner® por plataformas de aplicaciones empresariales de código bajo por cuarta vez consecutiva

Newgen ha sido identificado como un jugador de nicho por su capacidad de ejecución y su visión completa.

NUEVA DELHI, 9 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, un proveedor global de plataformas de transformación digital, ha sido reconocido en el informe Gartner® Magic Quadrant™ de 2023 para plataformas de aplicaciones empresariales de código bajo. Newgen se ha posicionado como Niche Player por cuarta vez consecutiva. El informe analizó 17 proveedores de plataformas de aplicaciones de código bajo.

Según Gartner, "las plataformas de aplicaciones de código bajo (LCAP) se utilizan para desarrollar y ejecutar rápidamente aplicaciones personalizadas abstrayendo y minimizando el uso de lenguajes de programación. Las LCAP empresariales son un subconjunto de este mercado que se dirige a una gama más amplia de desarrolladores: especialmente desarrolladores empresariales, y proporcionan características esenciales para la entrega y el mantenimiento de aplicaciones en organizaciones medianas y grandes. Las LCAP son la base para una amplia gama de tipos de aplicaciones, componentes de aplicaciones y automatización de procesos".

"Ser ágil y centrado en el cliente siempre ha sido la prioridad de Newgen. Creemos que este reconocimiento de Gartner valida aún más nuestros esfuerzos constantes para capacitar a las organizaciones en la automatización de procesos comerciales complejos y la gestión de contenido a escala. Newgen ha estado a la vanguardia de la modernización de las pilas de tecnología, aprovechando herramientas y marcos innovadores como IA generativa, OpenAPI, microservicios e interfaces de usuario (UI) intuitivas. Estas inversiones nos han permitido hacer que el desarrollo de aplicaciones sea más rápido e inteligente, satisfaciendo las necesidades cambiantes de las empresas en un panorama digital que cambia rápidamente", dijo Virender Jeet, consejero delegado de Newgen Software.

Descargo de responsabilidad: Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utiliza en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

Acerca de Newgen Software Technologies Limited

Newgen es el proveedor líder de una plataforma de transformación digital unificada con automatización de procesos nativos, servicios de contenido, gestión de comunicaciones y capacidades de IA/ML. A nivel mundial, las empresas exitosas confían en la plataforma de aplicaciones de código bajo de Newgen, reconocida en la industria, para desarrollar e implementar aplicaciones comerciales complejas, basadas en contenido y atractivas para el cliente en la nube. Desde la incorporación hasta las solicitudes de servicio, desde los préstamos hasta la suscripción y para muchos más casos de uso en todas las industrias, Newgen desbloquea lo simple con velocidad y agilidad.

Para obtener más detalles, visite www.newgensoft.com

Contacto de medios: swati.srivastava@newgensoft.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1836509/Newgen_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/newgen-recibio-el-reconocimiento-en-octubre-de-2023-del-cuadrante-magico-de-gartner-301982211.html