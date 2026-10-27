La Newyorkina consolida su crecimiento internacional en 2026 y estrena nuevo e-commerce

Disfrutando en el desayuno de La Newyorkina - La Newyorkina

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía asturiana impulsa el movimiento "with", una invitación a disfrutar de la alimentación que acompaña el estreno de su e-commerce y una previsión de crecimiento del 20 % en 2026

Oviedo, 27 de octubre de 2026.- La Newyorkina afronta una nueva etapa de crecimiento desde Asturias, con más capacidad productiva, nuevos mercados y una experiencia de marca renovada. La compañía de granola artesanal estrena e-commerce y estrategia de comunicación en un ejercicio en el que prevé facturar 4,1 millones de euros, un 20 % más que en 2025.



Esta evolución se apoya en el crecimiento de sus mercados consolidados y en su expansión internacional. Según explica Pelayo Pérez, CEO de La Newyorkina, la empresa prevé aumentar su producción aproximadamente un 27,5 % respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar una media cercana a las cuatro toneladas diarias.



El crecimiento también se reflejará en la ampliación de sus oficinas e instalaciones de Olloniego y en el refuerzo de su plantilla, que prevé alcanzar las 37 personas a finales de año.



Bajo el concepto "Granola con mucho with", La Newyorkina presenta el movimiento "with": una invitación a disfrutar de la alimentación, sumando sabor, ingredientes y momentos compartidos. La palabra inglesa with —"con"— guía una identidad que anima a ir con todo y a encontrar placer en lo cotidiano.



Del desayuno al tentempié, con tiempo o con prisa, a solas o en compañía, el movimiento invita a disfrutar de cada momento. Esta visión da forma a una nueva identidad verbal y visual más espontánea y cercana.



Su nuevo e-commerce, desarrollado a medida sobre Shopify, traslada este universo al entorno digital. La plataforma reúne su catálogo de granolas, packs y barritas, facilita la compra directa y acerca las recetas, el equipo y la filosofía de la marca a su comunidad.



Con presencia comercial en 24 países, La Newyorkina combina la apertura de nuevos destinos con el fortalecimiento de sus mercados actuales. En América, consolida su presencia en México y avanza en Latinoamérica, donde prevé incorporar dos nuevos países en 2027. En Europa, refuerza la relación con sus clientes en Italia e incorpora Suecia como nuevo mercado.



Las ferias profesionales apoyan esta expansión. Su participación en Gulfood 2026 ha permitido afianzar la relación con sus socios de Oriente Medio, donde su certificación Halal contribuye a responder a los requisitos alimentarios de estos mercados. Asimismo, la compañía ha participado en Alimentaria 2026 para impulsar la apertura de nuevos destinos mediante reuniones con sus socios comerciales.



La innovación acompaña este crecimiento con Pistacho on the Chocolate Rocks, una nueva granola de pistacho y chocolate que refuerza su apuesta por sumar sabor y disfrute.



Con Asturias como centro de su actividad, La Newyorkina sigue ampliando su capacidad y presencia internacional para llevar su granola y el movimiento "with" a más hogares.



Más información: www.newyorkina.com

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