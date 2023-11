Next Fertility selecciona CHLOE™ de Fairtility para clínicas de la red en toda España

(Información remitida por la empresa firmante)

Next Fertility selecciona la tecnología de soporte de decisiones de IA transparente CHLOE™ de Fairtility para clínicas de la red en toda España

Al integrarse con los principales registros médicos electrónicos e incubadoras Time Lapse, CHLOE respalda la digitalización total de los laboratorios de FIV de Next Fertility

TEL AVIV, Israel, 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Fairtility, el innovador transparente de IA que impulsa la atención reproductiva para obtener mejores resultados, anunció hoy que Next Fertility, parte de Next Clinics, un grupo internacional y uno de los proveedores de salud y reproducción asistida más grandes de Europa, ha decidido implementar CHLOE™ en sus clínicas de fertilidad en España.

Tras una prueba exitosa, Next Fertility decidió ampliar su implementación de la tecnología de Fairtility, desde una clínica (Next Fertility Murcia) a las siete clínicas del grupo en España. Al ampliar el uso de CHLOE en todas las clínicas, Next Fertility busca optimizar las operaciones y proporcionar un enfoque estandarizado para el tratamiento de la fertilidad mientras mejora la experiencia del paciente. Las clínicas Next Fertility de Murcia, Valencia, Sevilla, Madrid, Huelva, Burgos y Vitoria utilizarán CHLOE EQ para respaldar la evaluación de la calidad de los embriones en los laboratorios.

CHLOE™, basado en software, se integra con las principales plataformas Time Lapse Incubator (TLI) y Electronic Medical Records (EMR), lo que permite a las clínicas obtener los beneficios de la digitalización total del laboratorio con un centro unificado de datos e información. Al interconectar los distintos sistemas de los laboratorios de la red NEXT Fertility en España, CHLOE automatizará y estandarizará los procesos de recopilación y análisis de datos y optimizará los flujos de trabajo para lograr la máxima eficiencia en todas las clínicas. Estas capacidades están diseñadas para automatizar los flujos de trabajo y complementar la toma de decisiones clínicas, con el juicio final en manos de expertos médicos. Las eficiencias creadas por CHLOE han demostrado una reducción del 30-50 % en las horas de embriología por ciclo, lo que permite a las clínicas de fertilidad aumentar la capacidad y apoyar a más futuros padres en su viaje de formación de familias.

"La satisfacción del paciente y la calidad de la atención que brindamos es lo que nos impulsa y lo que nos diferencia de otras clínicas", señaló Adriano Carbone, director regional del sur de Europa de Next Clinics. "Lo logramos a través de nuestro personal comprometido y aportando tecnología de vanguardia que respalda nuestra visión. Aquí es donde CHLOE desempeña un papel importante".

Una encuesta reciente con pacientes de Next Fertility mostró cómo CHLOE, cuando se integra en el recorrido del paciente, contribuyó positivamente a la experiencia del paciente a través de una comunicación más atractiva y transparente con el equipo de atención, acceso en tiempo real a sus embriones a través de una transmisión en vivo y una mayor sensación de empoderamiento a través de su viaje.

"Next Fertility está a la vanguardia de la transformación de los cuidados reproductivos, sirviendo como líder del mercado, no sólo en España, sino a nivel mundial", afirmó Eran Eshed, consejero delegado y cofundador de Fairtility. "Hemos invertido tiempo en desarrollar nuestra tecnología para garantizar una integración coherente y eficiente en todos los sistemas de los laboratorios de FIV. Esto está alineado con nuestros esfuerzos por proporcionar transparencia a todo el proceso de atención reproductiva. La transparencia es esencial para el desarrollo responsable de la IA, especialmente cuando se cruza con la vida humana".

CHLOE EQ™ para la evaluación de la viabilidad embrionaria, se centra en el análisis de datos e imágenes del desarrollo embrionario diseñados para facilitar la toma de decisiones en el laboratorio de reproducción asistida. Desarrollado a partir de una extensa base de datos de embriones, CHLOE EQ detecta y analiza sutiles atributos visuales, morfológicos, morfocinéticos y de desarrollo de cada embrión y los relaciona con su capacidad de implantación. Con CHLOE, los embriólogos de Next Fertility obtienen un asistente tecnológico que les facilita la elección de los mejores embriones para transferirlos al útero, reduciendo la subjetividad intrínseca a cualquier decisión humana.

Next Fertility forma parte de Next Clinics y es una de las redes de atención reproductiva más grandes de Europa, con clínicas en ocho países, 22 clínicas de FIV y siete laboratorios de diagnóstico que operan en toda la red. Al implementar CHLOE en siete clínicas en España, Next Fertility está fortaleciendo aún más su posición como el proveedor de atención reproductiva tecnológicamente más avanzado de Europa, al tiempo que evalúa la idoneidad de la tecnología para prestar servicios a clínicas adicionales en toda su red.

Acerca de FairtilityFairtility™ está avanzando en la atención reproductiva a través del poder de la IA transparente para ayudar a los médicos y a sus pacientes en el proceso de atención reproductiva. Fairtility cree que la transparencia es fundamental cuando la IA se cruza con la vida humana. Su software estrella, CHLOE™, es una herramienta transparente de apoyo a la toma de decisiones basada en inteligencia artificial que brinda a los médicos una visibilidad completa de los parámetros clínicos y de laboratorio cruciales para mejorar los resultados de la atención reproductiva en FIV, preservación de la fertilidad y donación de óvulos. Fairtility tiene como objetivo ampliar la aplicación de CHLOE™ a lo largo de todo el proceso de atención reproductiva, desde la evaluación de las causas de la infertilidad hasta la optimización de la transferencia de embriones. Para obtener más información y actualizaciones, siga a Fairtility en LinkedIn, X e Instagram, o visite www.fairtility.com.

Acerca de Next FertilityNext Fertility, parte de Next Clinics, en menos de 10 años se ha convertido en uno de los mayores grupos de reproducción asistida y diagnóstico clínico de Europa, con 7 laboratorios y 22 clínicas en 8 países. La marca Next Fertility se lanzó en España en 2022 con la apertura de 3 clínicas en Sevilla, Murcia y Valencia, a las que se han sumado en 2023 Madrid, Huelva, Faro (Portugal), Vitoria y Burgos. El grupo también creó el biobanco internacional Gametia Biobank, que cuenta con el mayor banco de esperma de España, ubicado en Granada. Las clínicas, con un equipo de cientos de profesionales, cubren todas las necesidades de tratamiento: ginecólogos especialistas en fertilidad y reproducción asistida, embriólogos, anestesistas, urólogos, psicólogos, enfermeras y auxiliares de clínica. El concepto de satisfacción del paciente como centro de la actividad, la apuesta por la tecnología, el apoyo emocional y la transparencia, en procesos y precios, son los pilares fundamentales de estas clínicas, que seguirán su expansión por toda la península en los próximos años.

