- Next In Natural se expande con una nueva división de fusiones y adquisiciones; Ted Tieken nombrado director del futuro

BROOKLYN, N.Y., 6 de marzo, 2024 /PRNewswire/ -- Next In Natural, la firma especializada en operaciones a medida para empresas emergentes de alimentos y bebidas orgánicas, se complace en anunciar la expansión de una nueva división de fusiones y adquisiciones y el nombramiento de Ted Tieken como director de futuro al frente.

El fundador y consejero delegado, Jeff Lichtenstein, compartió su entusiasmo y afirmó: "El crecimiento orgánico de Next In Natural es un testimonio de la calidad tanto de nuestro equipo como de nuestros productos. La incorporación de Ted Tieken, con su experiencia como propietario-operador y escalador de Bienes de Consumo Empaquetados (CPG) mejores para usted, nos posiciona para expandir nuestra cartera de manera más estratégica a medida que crecemos".

En su cargo como director de futuro, Tieken será responsable de identificar y evaluar las empresas que se incluirán en el marco de Next in Natural. Los candidatos ideales tienen entre 5 y 50 millones de dólares de ingresos, preferiblemente en el sector de bebidas y refrigerios salados, y los fundadores se encuentran en un punto de inflexión. Estos candidatos suelen tener un producto probado, pero necesitan apoyo para reingeniería o ampliación de su negocio. "Ahí es donde entra en juego Next in Natural", destacó Lichtenstein. "Nuestro modelo operativo único permite a los fundadores hacer lo que mejor saben hacer mientras nosotros nos encargamos del resto".

Además de centrarse en identificar y evaluar nuevas empresas, Tieken también encabezará la recaudación de capital inaugural de Next in Natural, respaldará el compromiso de la empresa con la I+D y proporcionará orientación operativa para acelerar el crecimiento de las empresas de la cartera de la empresa.

Antes de unirse a Next in Natural, Tieken sirvió durante diez años como fundador y consejero delegado de Keto and Co, un proveedor de refrigerios bajos en carbohidratos, mezclas para hornear y batidos de comida listos para beber. Fue un aclamado analista en la firma consultora McKinsey and Co, y tiene una licenciatura en Estudios Sociales de la Universidad de Harvard.

Tieken comentó: "La plataforma de Next In Natural permite a los fundadores de CPG prosperar en un entorno centrado en la innovación, respaldado por un equipo experimentado que ha lanzado y ampliado con éxito marcas icónicas. Nuestro equipo tiene una capacidad única no solo para encontrar lo que sigue en lo natural y orgánico, sino llevar a las empresas a un lugar sostenible rápidamente y luego escalar hábilmente. Esperamos asociarnos con los fundadores y socios estratégicos adecuados para ayudar a promover nuestra misión de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor para comer y beber, orgánicamente".

Acerca de Next in Natural:

Next In Natural, con sede en Brooklyn, Nueva York, invierte y opera empresas emergentes de CPG naturales con un enfoque en la agricultura sostenible y regenerativa. La amplia experiencia del consejero delegado Jeff Lichtenstein en la categoría de CPG natural incluye ayudar a lanzar y escalar empresas como Chobani, Stumptown y Hu, entre otras, como fundador y consejero delegado de Gourmet Guru, posteriormente adquirida por UNFI.

