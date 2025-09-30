NEXTCHEM y Siemens Energy desarrollarán soluciones modulares de pilas de combustible de metanol

(Información remitida por la empresa firmante)

-NEXTCHEM (MAIRE) y Siemens Energy cooperarán para desarrollar soluciones modulares de pilas de combustible de metanol de alta temperatura para la industria marítima

NEXTCHEM PROPORCIONARÁ LOS MÓDULOS DE PILAS DE COMBUSTIBLE, MIENTRAS QUE SIEMENS ENERGY PROPORCIONARÁ LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA A BORDO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA.

MILÁN, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MAIRE (Milan: MAIRE) anuncia que NEXTCHEM y Siemens Energy firmaron un Memorando de Entendimiento para cooperar en el desarrollo y comercialización de una innovadora celda de combustible de metanol de alta temperatura, basada en una solución modular de nuevo diseño.

Con un enfoque inicial en el segmento de yates de alta gama, el mercado objetivo de la cooperación es la industria marítima y más allá.

NEXTCHEM se centrará en el diseño y suministro del innovador y altamente eficiente módulo de pila de combustible de metanol, mientras que Siemens Energy aprovechará su experiencia en integración de sistemas a bordo, electrificación completa y gestión energética con el objetivo de ofrecer una solución integral a astilleros y armadores.

La pila de combustible transformará el metanol bajo en carbono en hidrógeno para la generación de energía a bordo, lo que permitirá operaciones con cero emisiones netas del buque tanto fondeado como durante la propulsión. Esta solución permitirá reemplazar cantidades significativas de combustible diésel marino fósil y evitar las emisiones de óxidos de nitrogeno y de azufre, altamente regulados.

La primera instalación a escala industrial de este innovador sistema ya está en fase de definición y se instalará en un emblemático yate de cero emisiones netas, actualmente en construcción.

Si bien el segmento de yates se considera un mercado pionero, este nuevo módulo de pila de combustible de metanol de alta eficiencia, diseñado y suministrado por NEXTCHEM, será capaz de dar servicio a muchas otras aplicaciones y mercados, como la generación de energía estacionaria de cero emisiones netas, incluyendo el respaldo y la carga base de centros de datos y procesos industriales, así como la instalación remota y sin conexión a la red eléctrica.

Fabio Fritelli, director general de NEXTCHEM, comentó: "Con esta solución de celdas de combustible modular y altamente eficiente, NEXTCHEM cubrirá toda la cadena de valor del metanol bajo en carbono, con una propuesta única capaz de ofrecer tecnologías de producción de vanguardia, a la vez que facilita nuevos usos del metanol, acelerando así el crecimiento de la demanda y el establecimiento de una economía de metanol bajo en carbono más amplia.

Giuseppe Sachero, vicepresidente de Soluciones de Petróleo y Gas y Químicas de Siemens Energy, añadió: "Este desarrollo resalta el valor único de los actores clave en la cadena de valor de la transición energética. Al trabajar juntos, aprovechamos la experiencia y las referencias de cada uno en industrias afines. Las celdas de combustible son parte integral del ecosistema de tecnologías de combustibles limpios, desde la electrólisis hasta la generación y el almacenamiento de electricidad, y son aplicables en múltiples aplicaciones industriales".

MAIRE S.p.A. es un grupo líder en tecnología e ingeniería enfocado en impulsar la Transición Energética. Ofrecemos Soluciones Integradas de Ingeniería y Construcción (E&C) para el mercado downstream y Soluciones Tecnológicas Sostenibles a través de tres líneas de negocio: Fertilizantes Sostenibles, Vectores Energéticos Bajos en Carbono y Soluciones Circulares. Con operaciones en 50 países, MAIRE emplea a casi 10.200 personas, con el apoyo de alrededor de 50.000 profesionales involucrados en sus proyectos en todo el mundo. MAIRE cotiza en la Bolsa de Milán (símbolo "MAIRE"). Para más información: www.groupmaire.com.

