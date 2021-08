Next.e.GO cierra con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares

-Next.e.GO, fabricante alemán de vehículos eléctricos, cierra con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares

AACHEN, Alemania, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, la empresa alemana fabricante de vehículos eléctricos que produce vehículos eléctricos urbanos asequibles y sostenibles basados en sus tecnologías disruptivas y en su exclusiva microfábrica, ha anunciado hoy que su accionista mayoritario, nd Industrial Investments B.V., parte de la empresa internacional de capital privado nd Group B.V., ha cerrado con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares para la empresa.

La ronda de financiación, en la que participan tanto los inversores actuales como los nuevos, permite a e.GO acelerar su esfuerzo por transformar la electromovilidad urbana, mejorando la producción de su plataforma e.GO Life, impulsando el desarrollo de modelos adicionales y ofreciendo características únicas de valor añadido a los clientes, incluido el intercambio de baterías.

La ronda de financiación también pone de manifiesto la confianza de los inversores en la exitosa trayectoria de e.GO y en los progresos que ha realizado para convertirse en una de las únicas empresas occidentales independientes de vehículos eléctricos de batería que están realmente en producción y entregando coches a los clientes.

"Estamos muy satisfechos con el éxito de la financiación de la serie C pero, sobre todo, con el voto de confianza de nuestros inversores. El equipo de e.GO está decidido, más que nunca, a impulsar la tan necesaria transformación hacia una movilidad urbana sin emisiones de carbono, ofreciendo un vehículo eléctrico como ningún otro", afirmó Ali Vezvaei, Presidente del Consejo de Administración de Next.e.GO Mobile SE.

Next.e.GO Mobile SE

Next.e.GO Mobile SE, con sede en Aachen, es un fabricante de vehículos eléctricos y sistemas de movilidad sostenible. Alrededor de 400 empleados de Next.e.GO Mobile SE trabajan en equipos ágiles en diversos vehículos eléctricos rentables, especialmente duraderos y sostenibles para el tráfico de corta distancia.

ND Group B.V.

nd Group B.V. es una sociedad de capital de riesgo y de cartera, con sede en los Países Bajos. Fundada en 2008, la empresa se centra principalmente en vehículos eléctricos, energías alternativas, tecnología financiera, tecnología sanitaria, activos industriales e inmobiliarios.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1601751/Next_e_GO_Mobile_SE.jpg