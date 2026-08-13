Nexters nombra a Aghanim como socio global para el desarrollo de su canal directo al consumidor (DTC)

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ÁNGELES, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Aghanim, una plataforma integrada de comercio, automatización de operaciones en directo, participación de la comunidad y pagos para estudios de videojuegos, ha dado a conocer hoy la alianza estratégica con Nexters Global (Nexters) dentro de su negocio de juegos móviles. Nexters es un desarrollador de juegos conocido por operar juegos de servicio en directo de éxito mundial mediante una ejecución disciplinada de liveops y una participación a largo plazo de los jugadores, y forma parte de GDEV Holding, la compañía de juegos y entretenimiento que cotiza en el Nasdaq y tiene su sede en Limassol, Chipre.

A través de esta alianza, Nexters va a hacer crecer la presencia de sus juegos móviles de venta directa al consumidor (DTC) dentro de los mercados clave a nivel mundial, proporcionando la infraestructura necesaria para fortalecer la relación con los jugadores, optimizar la monetización y generar un crecimiento a largo plazo más allá de los ecosistemas de plataformas tradicionales.

Aghanim proporcionará soporte para el comercio DTC en todas las redes de tarjetas internacionales y los métodos de pago locales preferidos, además de plataformas de juego web y herramientas de personalización de liveops con IA dentro del canal DTC de Nexters.

De forma conjunta, estas capacidades consiguen crear una capa operativa escalable para el comercio DTC, la interacción con los jugadores y la monetización a largo plazo, posicionando la venta directa al consumidor como un canal de crecimiento fundamental diseñado para crear experiencias de juego fluidas, fortalecer la propiedad y generar mayor valor en los mercados globales.

"El producto superior de Aghanim, su equipo profesional y su experiencia sin igual en la intersección de las fintech y los videojuegos ya han abierto nuevos horizontes para nuestro crecimiento", afirmó Anton Reinhold, consejero delegado de Nexters.

"Estamos encantados de colaborar estrechamente con Nexters, uno de los líderes mundiales en la industria del juego. Al aprovechar la infraestructura de comercio directo al consumidor (DTC) de Aghanim para abordar desafíos como los pagos globales, la interacción a través de la web, la retención, liveops y la prevención del fraude, Nexters amplía su capacidad para generar mayor valor en sus operaciones DTC, impulsando una mayor eficiencia en la monetización y márgenes más sólidos", declaró Constantin Andry, viceconsejero delegado de Aghanim.

Acerca de Nexters GlobalNexters Global es un estudio de desarrollo de videojuegos perteneciente a GDEV, conocido por operar videojuegos de éxito mundial gracias a una gestión operativa rigurosa y una fidelización a largo plazo de los jugadores. En 2024, Nexters Global generó 403,6 millones de dólares en ingresos, lo que subraya su sólida trayectoria financiera y su continua contribución a la cartera de juegos de GDEV.

Acerca de AghanimAghanim es una plataforma integrada de comercio, automatización de liveops, participación comunitaria y pagos para videojuegos. Aghanim ayuda a los estudios a expandir sus juegos a la web directa al consumidor mediante el lanzamiento de centros de juegos basados en navegador, la monetización de los jugadores a través de ofertas personalizadas impulsadas por IA, la ejecución de cientos de experimentos programáticos de liveops y la habilitación de pagos globales fluidos a través de una infraestructura multinacional de alto rendimiento, segura, compatible y resistente al fraude.

Fundada en California, Estados Unidos, por medio de exalumnos de Harvard y exdirectivos con más de 40 años de experiencia combinada en la intersección de las fintech y los videojuegos, el equipo está redefiniendo la distribución y monetización de los videojuegos.

Para más información sobre Aghanim, visite: https://aghanim.com/

Contactos

Contacto para medios:press@aghanim.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nexters-nombra-a-aghanim-como-socio-global-para-el-desarrollo-de-su-canal-directo-al-consumidor-dtc-302851070.html