NextRise 2026, organizada conjuntamente por KITA y KDB, concluye con éxito

(Información remitida por la empresa firmante)

-NextRise 2026, Seúl, concluye con éxito como la feria de empresas emergentes líder de Asia, organizada conjuntamente por KITA y KDB

SEUL, Corea del Sur, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Korea International Trade Association (KITA) y Korea Development Bank (KDB) clausuró con éxito NextRise 2026, la feria de empresas emergentes líder en Asia, que tuvo lugar en COEX, en Samseong-dong, Seúl, tras dos días de duración, del 18 al 19 de junio de 2026.

La exposición de este año presentó la mayor muestra de empresas emergentes en la historia del evento, con más de 540 startups coreanas e internacionales, incluyendo alrededor de 140 empresas emergentes extranjeras de 30 países. Las empresas participantes presentaron nuevas tecnologías a través de sus stands, mientras que 23 corporaciones globales, entre ellas LG, CJ, Hanwha Aerospace, Google Cloud y Renault, se unieron a la feria para explorar colaboraciones con empresas emergentes.

El programa de encuentros empresariales individuales, uno de los más grandes de su tipo en Asia, ofreció más de 4.000 consultas en más de 170 stands, conectando a las empresas emergentes con importantes corporaciones globales, inversores y socios del ecosistema de capital de riesgo para identificar oportunidades concretas de cooperación e inversión.

El programa de la conferencia compartió tendencias globales y perspectivas prácticas a través de más de 60 sesiones de expertos sobre industrias estratégicas del futuro, incluyendo IA, biotecnología, industria creativa y defensa, así como estrategias para empresas emergentes que buscan expandirse internacionalmente. Entre las sesiones más destacadas se encontraban la de Marc Manara, director de empresas emergentes de OpenAI, sobre la próxima era de la IA; Robert Langer, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y cofundador de Moderna, sobre bioinnovación; Hee-jun Lee, de CJ CheilJedang, sobre el crecimiento sostenible de la industria alimentaria coreana; y Man-Ki Kim, profesor de KAIST, sobre las aplicaciones de las tecnologías de doble uso.

NextRise 2026 también presentó nuevos programas presenciales diseñados para ampliar la participación en el ecosistema de capital de riesgo, incluyendo zonas de experiencia donde los visitantes podían conocer tecnologías de futuros unicornios, como robots humanoides, drones con IA y seguridad, así como programas para empresas emergentes y ferias de empleo, y encuentros de reclutamiento individualizados conectando a empresas emergentes con jóvenes desarrolladores de IA.

Un total de 32 empresas emergentes fueron homenajeadas en los NextRise 2026 Awards, como se detalla a continuación:

El premio al Mejor Innovador fue otorgado a MangoBoost (infraestructura de IA) y AmtixBio (biotecnología/salud).

El premio al Próximo Innovador fue concedido a MakinaRocks (IA física), EverEx (salud digital), I.T.Science (defensa/aeroespacial), CSO (tecnología espacial), ROBROS (robótica humanoide), IMT (salud digital), BEI (tecnología de baterías) y JJ&COMPANIES (descarbonización marítima).

Entre los galardonados con el premio Rise a la Innovación se encuentran Qunova Computing (computación cuántica/HPC), WithPoints (automatización robótica), EYL Inc. (seguridad cuántica), Shutagen (inteligencia artificial física/fabricación), GoLe Robotics (robótica para la construcción), Hurotics (robótica portátil), LSCM (materiales avanzados) y Stellarvision (inteligencia de datos satelital).

El Premio Internacional al Innovador / Premio Global al Innovador honró a Ionic Wind (tecnología térmica), Ti Intelligence (interfaz cerebro-computadora), Chosen Digital (software de energía para vehículos eléctricos), BIKI (tecnología agroalimentaria), N&E Innovations (materiales sostenibles), ArbaLabs (IA de borde), AVITA (avatares de IA/IA física), Inziv (inspección de semiconductores), BUYCO (SaaS de logística), Hybrid Lidar Systems AG (sensores LiDAR), LetinAR (óptica de realidad aumentada), Asteromorph (IA científica), Wert Intelligence (IA de patentes) y Noah's Farm (IA alimentaria).

Un representante de la Korea International Trade Association (KITA) declaró: "En esta coyuntura crítica de gran transformación, donde la IA está cambiando nuestra forma de vida y los paradigmas industriales, el papel de las empresas emergentes con tecnologías innovadoras es más importante que nunca. KITA apoyará activamente estas innovaciones para que puedan superar las barreras entre el gobierno nacional, las industrias y las empresas, y generar resultados tangibles".

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