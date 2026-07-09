(Información remitida por la empresa firmante)

-Nfinite lanza la plataforma de inteligencia visual para el escaparate digital, que ayuda a marcas y minoristas a optimizar la presentación visual de sus productos a gran escala

A medida que aumentan los estándares visuales y los catálogos de productos se vuelven más complejos, marcas y minoristas se enfrentan al mismo desafío: no existe una forma fiable de supervisar el cumplimiento de los estándares visuales, priorizar las mejoras y garantizar que cada página de producto alcance su máximo potencial

PARÍS, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Nfinite, empresa de inteligencia visual para comercio electrónico, ha dado a conocer hoy el lanzamiento de la Plataforma de Inteligencia Visual para el Estante Digital. Diseñada para marcas y minoristas que gestionan miles de SKU, la plataforma ayuda a los equipos a supervisar la calidad visual, garantizar el cumplimiento normativo, priorizar las oportunidades de mayor impacto y generar imágenes de productos a gran escala, protegiendo así el rendimiento de las páginas de productos en todos los canales.

El reto del mercado

Los minoristas siguen subiendo el listón con más imágenes, más formatos y requisitos cada vez más complejos. Las marcas luchan por mantenerse al día, mientras que los minoristas carecen de visibilidad sobre si las imágenes proporcionadas por la marca y las de marca propia cumplen realmente con sus estándares una vez publicadas.

El resultado es el mismo para ambas partes: páginas de producto incoherentes, desperdicio de recursos en producción y puntos ciegos estratégicos. Las páginas de producto que no cumplen con los estándares pueden generar pérdidas del 15 al 25% de los ingresos, mientras que los equipos dedican aproximadamente 40 horas por SKU al año a comprobaciones manuales de cumplimiento, reelaboración de recursos y envíos al portal. Sin una capa de inteligencia, las organizaciones no tienen forma de identificar qué SKU presentan deficiencias, dónde se encuentran ni qué se debe priorizar.

Para las marcas: la capa visual que nunca tuvieron

Las marcas han invertido en infraestructura para distribuir contenido de productos: PIM, DAM, plataformas de sindicación. Sin embargo, estos sistemas comparten un punto débil: ninguno supervisa el aspecto real de las imágenes de los productos una vez publicadas en la página del minorista, ni si cumplen con sus requisitos.

Sin visibilidad continua, los equipos tienen dificultades para identificar imágenes que faltan o que no cumplen con los requisitos antes de que afecten el posicionamiento, las listas y las tasas de conversión. Cuando se elimina un SKU de la lista, recuperar el posicionamiento orgánico puede tardar entre 60 y 90 días.

En un análisis inicial, Nfinite escaneó el catálogo de una marca líder de bricolaje en siete puntos de venta e identificó 897 deficiencias de contenido, con un índice de cumplimiento general del 61% respecto a los requisitos del minorista. La marca no había recibido ninguna alerta previa.

Para los minoristas: visibilidad completa en todo el catálogo

Los minoristas se enfrentan al desafío opuesto. Gestionar miles de referencias de cientos de proveedores dificulta cada vez más el mantenimiento manual de una calidad visual uniforme. Sin visibilidad del contenido de proveedores y marcas propias, los equipos tienen dificultades para identificar a los proveedores con bajo rendimiento, priorizar las mejoras o aplicar estándares a gran escala.

Mientras tanto, la IA generativa ha reducido los costes de producción entre un 70% y un 95% y ha acortado los plazos de producción de semanas a horas, lo que hace que la creación de contenido a gran escala sea económicamente viable. Sin embargo, la producción sin priorización genera costes innecesarios. Dado que el 87% de los compradores online citan las imágenes del producto como el factor de compra más influyente, saber dónde invertir es tan importante como producir el contenido en sí.

La plataforma de inteligencia visual para el estante digital

Para resolver estos desafíos, Nfinite presenta la Plataforma de Inteligencia Visual para el Estante Digital. Diseñada para marcas y minoristas, proporciona la capa de inteligencia necesaria para monitorear, priorizar y mejorar continuamente las imágenes de los productos en el estante digital.

Visual Insights: monitorea continuamente las imágenes de los productos de diferentes marcas y minoristas. Evalúa el cumplimiento con los requisitos del minorista, los estándares de la categoría y las directrices de la marca, identificando tipos de imágenes que faltan, problemas de calidad, formatos incorrectos e inconsistencias entre canales. También compara el rendimiento de proveedores, marcas, minoristas y la competencia, priorizando las deficiencias según su impacto en el negocio.

Visual Creation: corrige las deficiencias identificadas por Visual Insights. Los flujos de trabajo de IA y CGI generan las imágenes que faltan, alineadas con la marca, que cumplen con las especificaciones y listas para su publicación.

"Cada minorista tiene requisitos diferentes, y gestionarlos manualmente era un verdadero desafío para nosotros. Con Nfinite, podemos realizar un seguimiento, adaptarnos y garantizar fácilmente que las imágenes de nuestros productos cumplan con los estándares de cada socio." — Director de Marca & Marketing, CR Plastic

"Las marcas han dedicado una década a crear sistemas para distribuir contenido. Lo que nunca han tenido es un sistema que les indique si ese contenido realmente funciona (cumple con las normativas, es completo y competitivo) en cada página de venta. Esa es la capa que hemos creado."— Augustin de Narp, director general, Nfinite

La inteligencia visual se está convirtiendo en una infraestructura estratégica para el comercio electrónico

En sectores como el bricolaje y el hogar, donde las decisiones de compra dependen en gran medida de la confianza visual, los compradores esperan páginas de producto completas, coherentes y que cumplan con los estándares en todos los canales. Para las marcas, esto significa cumplir con los requisitos de los minoristas. Para los minoristas, significa garantizar que el contenido de los proveedores y las marcas propias cumpla con los mismos estándares.

A medida que los requisitos visuales continúan evolucionando, la ventaja competitiva radicará en saber qué mejorar, dónde priorizar y cómo mantener imágenes de alto rendimiento a gran escala.

Nfinite está desarrollando esta capa de inteligencia mediante la expansión continua de su base de datos de estándares para minoristas y la conexión de la monitorización, la priorización y la generación de contenido impulsada por IA.

Acerca de Nfinite

Nfinite es una plataforma de inteligencia visual para el estante digital. La plataforma conecta información visual con la creación visual, ayudando a las marcas y a los minoristas a identificar brechas visuales, optimizar el contenido y producir activos PDP de alto rendimiento a escala, impulsando una mayor conversión, mejores experiencias de los compradores y un rendimiento más sólido del catálogo.

nfinite.ai

Contacto para medios: enora.pendezec@nfinite.app

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nfinite-lanza-la-plataforma-de-inteligencia-visual-para-el-escaparate-digital-302821877.html