NICADO:Valerion regresa a IFA con VisionMaster Max mejorado

Valerion regresa a IFA con VisionMaster Max mejorado: Mejores negros, imagen sin arcoíris y nuevo sistema inalámbrico Dolby Atmos

En IFA se presentan un rendimiento visual mejorado y el sistema de sonido envolvente inalámbrico ThunderBeat™, con un proyector histórico de Kickstarter que se convierte en el primero en estar equipado con Gigabit Ethernet

BERLÍN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Valerion, especialista líder en proyectores de cine en casa y submarca premium de AWOL Vision, regresa a IFA 2025 con la versión final de producción de su proyector VisionMaster Max, que batió récords, ahora con un rendimiento de nivel de negro revolucionario, una revolucionaria tecnología de eliminación del efecto arcoíris y un sonido envolvente inalámbrico inmersivo. Con el lanzamiento comercial previsto para octubre, este proyector láser RGB actualizado estrena en IFA 2025 numerosas funciones nuevas y mejoradas, así como un sistema de sonido ThunderBeat™ dedicado, que ofrece un contraste impresionante, una claridad excepcional en escenas oscuras, un sonido excepcional y una auténtica inmersión cinematográfica.

Tras convertirse en el proyector más financiado en la historia de Kickstarter (recaudando más de 10 millones de dólares), el VisionMaster Max es realmente la nueva tendencia. Los visitantes podrán experimentar de primera mano el proyector insignia en el expositor H22-113, junto con otros proyectores destacados de Valerion y AWOL Vision.

Un nuevo referente en entretenimiento en casa

La última versión del VisionMaster Max presenta mejoras que lo acercan al rendimiento profesional y lo convierten en el primer proyector del mundo para el estilo de vida con lentes intercambiables para una flexibilidad de proyección ilimitada y una conexión Gigabit Ethernet ultrarrápida.

Cuenta con un contraste nativo mejorado de 5.000:1 (antes 4.000:1) y un contraste EBL (Nivel de Negro Mejorado) de 50.000:1 (antes 15.000:1), que ofrece una profundidad superior, detalle de sombras e intensidad emocional en cada fotograma. Equipado con el sistema patentado NoirScene™ Dark Field Engine, que combina una apertura IRIS de precisión que regula la entrada de luz en diferentes escenarios de brillo, protección contra la luz dispersa y el algoritmo EBL™, el proyector reproduce escenas oscuras con una claridad impresionante y una tensión dramática, redefiniendo lo que es posible en el rendimiento de campo negro.

La apertura IRIS de precisión es un componente mecánico que regula la cantidad de luz que pasa a través de un sistema óptico. A diferencia de un iris dinámico, permanece fija durante la reproducción, lo que garantiza una luminancia más estable y una calibración más sencilla. Para mejorar aún más la claridad y el contraste de la imagen, las láminas de acero inoxidable de la apertura están cuidadosamente recubiertas con pintura negra resistente al calor. Esta mejora de diseño aumenta significativamente la relación de contraste nativa, produciendo negros más profundos y realistas, añadiendo profundidad y dimensionalidad a cada escena, mejorando la precisión en tonos oscuros y la gradación de color, manteniendo una luminancia constante en diferentes niveles de brillo y reduciendo la necesidad de recalibraciones frecuentes.

Para mejorar aún más su rendimiento visual, el proyector presenta una tecnología anti-RBE (efecto arcoíris) pionera en el mundo, que amplía los límites de lo que los proyectores DLP pueden lograr y establece un nuevo estándar en la industria. Este avance elimina el 99,99% de los efectos arcoíris, que se producen cuando la separación rápida de colores crea destellos molestos de rojo, verde y azul. La tecnología Anti-RBE combina secuencias de color individuales con tanta rapidez que el ojo humano percibe una imagen uniforme y natural, eliminando eficazmente el efecto arcoíris.

Además, un aumento de brillo a 3.500 lúmenes ISO (en lugar de 3.000) eleva su claridad visual y brillo a un nivel completamente nuevo.

"La experiencia Valerion no se ve simplemente. Se vive", afirmó Andy Zhao, fundador y consejero delegado de Valerion. "Con VisionMaster Max, hemos creado más que un proyector; hemos creado un instrumento emocional. Desde el mejor rendimiento de nivel de negro de la industria hasta la integración perfecta del sonido envolvente Dolby Atmos a través de nuestro sistema ThunderBeat™, cada elemento está diseñado para sumergirte por completo en la historia. Ya sea que estés viendo una película taquillera o disfrutando de una emocionante secuencia de videojuegos, VisionMaster Max ofrece una experiencia tan vívida, dinámica y acústicamente precisa que te sentirás como si hubieras entrado en otro mundo".

Gracias a sus lentes de cristal intercambiables con zoom óptico físico y digital, el Valerion VisionMaster Max se adapta a la perfección a prácticamente cualquier sala o entorno. Con una relación de proyección variable de 0,9 a 2,0:1, es compatible con todo tipo de proyecciones, desde proyecciones de corto alcance en espacios reducidos hasta instalaciones de largo alcance en recintos más grandes. La relación de proyección nativa de 0,9-1,5:1 es ideal para espacios reducidos, mientras que una lente auxiliar opcional amplía el alcance a 1,5-2,0:1, ideal para configuraciones extensas de larga distancia. La lente auxiliar cuenta con una montura de bayoneta patentada con una estructura abierta y flexible, lo que garantiza la compatibilidad con lentes de otras marcas líderes.

Entre los puntos destacados adicionales se incluyen:

Gigabit Ethernet + WiFi 6E: Disfrute de una conectividad ultrarrápida para disfrutar de streaming 4K y juegos en línea sin interrupciones.

Disfrute de una conectividad ultrarrápida para disfrutar de streaming y juegos en línea sin interrupciones. Sistema operativo inteligente: Google TV integrado con Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ y optimización de escenas con IA.

Google TV integrado con Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ y optimización de escenas con IA. Chipset avanzado: Impulsado por el SoC MT9618 mejorado con IA, con 4 GB de RAM y 128 GB de eMMC para un rendimiento ultrafluido, tiempos de arranque rápidos y una navegación ágil, perfecto para juegos y contenido de alta velocidad.

Impulsado por el SoC MT9618 mejorado con IA, con 4 GB de RAM y 128 GB de eMMC para un rendimiento ultrafluido, tiempos de arranque rápidos y una navegación ágil, perfecto para juegos y contenido de alta velocidad. Inteligente y brillante: Se integra completamente con Google HomeKit, Apple HomeKit, Amazon Alexa y Control4 para un control del hogar inteligente sin esfuerzo.

Audio inmersivo, sin límites

El sistema de sonido envolvente inalámbrico ThunderBeat™ 5.1.2, que también se presentará en IFA 2025, está optimizado para los proyectores Valerion. Esta impactante configuración es un auténtico sistema Dolby Atmos con latencia ultrabaja y libertad inalámbrica. Su auténtico diseño de canales 5.1.2 crea un escenario sonoro en forma de cúpula con una cobertura de 360 grados que ofrece una calidad de audio cinematográfica, llevando la experiencia de una película taquillera a casa.

Disponibilidad

VisionMaster Max estará disponible en octubre de 2025 a un precio de 4.999 €. El sistema de sonido envolvente inalámbrico ThunderBeat™ 5.1.2 se vende por separado y tiene un precio de 1.298 € (el sistema completo) y de 999 € (la versión 4.1.2 sin el altavoz central opcional). La línea de proyectores de Valerion también incluye StreamMaster Plus con un precio de 1.499 €, StreamMaster Plus 2 con un precio de 1.999 €, VisionMaster Pro con un precio de 2.799 € y VisionMaster Pro 2 con un precio de 2.999 €.

Si desea más información visite la página web www.valerion.com.

Acerca de Valerion

Valerion es un especialista líder en proyectores de cine en casa, que ofrece la experiencia cinematográfica definitiva con tecnología láser RGB avanzada y sistemas de lentes de precisión. Su serie de proyectores de largo alcance VisionMaster establece nuevos estándares en innovación para el cine en casa. Valerion es la submarca premium de AWOL Vision.

