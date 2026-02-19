Nico Jamones logra un triplete internacional con su gama sin aditivos - Nico Jamones

Ciudad Real, 19 de febrero 2026.- En un contexto en el que el consumidor demanda cada vez más productos de etiqueta limpia, saludables y transparentes, Nico Jamones consolida su liderazgo en la categoría con un hito poco habitual: tres premios internacionales en tan solo 12 meses para su gama de jamón curado e ibérico sin aditivos (sin nitritos ni nitratos añadidos), evaluada mediante catas a ciegas por jurados profesionales.

Este reconocimiento posiciona a Nico Jamones como un proveedor de referencia, aportando al lineal, productos con diferenciación real, innovación y una propuesta alineada a las necesidades del consumidor actual.

3 premios internacionales en 12 meses

Superior Taste Award

Producto: Loncheado Jamón de Cebo Ibérico 50% raza ibérica 0% aditivos

Puntuación: 87,8/100

Medalla de Oro – Concurso Internacional de Lyon

Producto: Loncheado Jamón de Cebo Ibérico 50% raza ibérica 0% aditivos

Puntuación: 86/100

Gran Oro – Frankfurt International Trophy

Producto: Loncheado Jamón Curado 0% aditivos

Puntuación: 96/100

Una apuesta por lo natural sin renunciar a la calidad tradicional

La elaboración de jamón sin aditivos - sin nitratos ni nitritos añadidos - exige tiempo, control del proceso, experiencia y una alta exigencia técnica para mantener la regularidad del producto final.

Esta línea de trabajo forma parte de una apuesta iniciada hace años por Nico Jamones para ofrecer productos más naturales, manteniendo el sabor y las características del jamón tradicional.

Estos reconocimientos avalan una trayectoria basada en una selección rigurosa de materia prima, un control cuidadoso del proceso de curación y la innovación y mejora continua apoyada en la experiencia y la escucha activa del mercado y el consumidor final.

Según Nicolás González, Director General de Nico Jamones: “Estos premios respaldan una filosofía que combina tradición, sostenibilidad y calidad. Confirman que el consumidor valora la regularidad y el trabajo bien hecho, con respeto al producto y a los clientes”

Sobre Nico Jamones

Nico Jamones es una empresa familiar especializada en la elaboración de jamón serrano e ibérico, con una apuesta consolidada por la gama 0?itivos.

Cuenta con presencia en más de 45 países y miles de puntos de venta en el mercado nacional. La marca mantiene su compromiso con la innovación, la tradición artesanal y la mejora continua, pilares que han guiado su trayectoria durante más de 60 años.



Emisor: Nico Jamones

Contacto: Nico Jamones

Número de contacto: 639748986