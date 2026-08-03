Nicols analiza cinco tendencias en anillos de compromiso para el verano de 2026

Eternity - Nicols

(Información remitida por la empresa firmante)

Joyería Nicols analiza las formas, metales y estilos que están definiendo la nueva generación de anillos de pedida, con el diamante talla oval como gran protagonista

Madrid, 3 de agosto de 2026.- Cada verano miles de parejas eligen las vacaciones para pedir matrimonio. Una pedida de mano frente al mar, durante un viaje o en una cena al atardecer convierte estos meses en una de las temporadas con mayor número de compromisos. Y, como sucede en el mundo de la moda, también existen tendencias que definen qué anillos de compromiso son los más deseados. Según los expertos de Nicols, joyería española con más de un siglo de historia y taller artesanal propio en Madrid, el verano 2026 estará marcado por el auge de los anillos de compromiso talla oval, el regreso del oro amarillo y una creciente demanda de diseños personalizados. A continuación estas son las cinco tendencias que están definiendo el mercado de los solitarios de compromiso esta temporada.



El diamante talla oval se convierte en el gran protagonista

Si hay una talla que domina claramente este verano es la oval. Impulsada por celebridades internacionales y por las redes sociales, se ha convertido en una de las opciones más solicitadas por quienes buscan un anillo elegante y contemporáneo.



Su forma alargada crea una mayor sensación de tamaño, estiliza visualmente los dedos y ofrece una luminosidad excepcional.



El oro amarillo recupera su lugar

Después de años en los que el oro blanco fue el protagonista, el oro amarillo recupera protagonismo por su calidez y su capacidad para realzar el brillo del diamante. Lejos de sentirse clásico, hoy el oro amarillo se combina con diseños de líneas limpias y monturas minimalistas que aportan una imagen completamente actual.



La personalización gana terreno

Cada vez son menos las parejas que buscan un anillo idéntico al de cualquier otra persona. Elegir el diamante, el tipo de engaste, el metal precioso o incluso incorporar un grabado especial forman parte de una tendencia que prioriza la exclusividad frente a la producción en serie.



En Nicols, esta demanda se traduce en un creciente interés por los anillos de compromiso fabricados de manera artesanal y adaptados a cada cliente.



Diseños más ligeros y elegantes

Las monturas visualmente ligeras continúan ganando protagonismo. Los brazos finos, los engastes que elevan el diamante para potenciar la entrada de luz y las líneas limpias consiguen que la piedra sea la auténtica protagonista sin renunciar a la comodidad para el uso diario.



El conjunto del anillo cobra más importancia

El anillo de compromiso ya no se entiende como una joya aislada. Cada vez es más habitual que las parejas piensen desde el principio en cómo combinarlo con la futura alianza o incluso con un anillo eternity de diamantes.



Más allá de las tendencias, la elección de un anillo de compromiso sigue siendo una decisión profundamente personal. Aunque este verano el diamante talla oval, el oro amarillo y los diseños personalizados marcan el rumbo, el objetivo continúa siendo el mismo: encontrar una joya capaz de acompañar toda una vida.



Estas propuestas se encuentran en las boutiques de Nicols y en su tienda online, donde la firma ofrece una colección de anillos de compromiso elaborados artesanalmente en Madrid, con diamantes naturales y un servicio de personalización que permite crear piezas exclusivas.

Contacto

Nombre contacto: Sonsoles

Descripción contacto: Nicols

Teléfono de contacto: 91 577 66 63