Nicols & MilfShakes generan sold out en 60 segundos

The Silver Rose - Nicols & MilfShakes

(Información remitida por la empresa firmante)

La artesanía centenaria y narrativa contemporánea se unen en un lanzamiento que se agota al instante y conecta con una nueva generación

Madrid, 20 de abril.- Nicols Joyeros, firma centenaria y referente en joyería artesanal en España, y MilfShakes, la firma creativa fundada por Nil Ojeda, presentan el éxito rotundo de 'The Silver Rose', una pieza que reinterpreta la leyenda de Sant Jordi desde una mirada contemporánea y que ha logrado agotar su edición limitada en apenas un minuto desde su lanzamiento.



80 piezas. 60 segundos. Sold out.



El drop, lanzado en exclusiva a través de MilfShakes, generó una respuesta inmediata, confirmando la capacidad de ambas marcas para conectar con una nueva generación a través de la fusión entre tradición, diseño y narrativa.



La colaboración nace con una ambición clara: acercar la joyería a nuevos públicos sin renunciar a la excelencia artesanal. Nicols, reconocida por su calidad artesanal y su capacidad de acompañar momentos clave en la vida de sus clientes, se une a MilfShakes, que representa el pulso cultural actual y una nueva forma de entender el storytelling y la creación de producto.



El resultado es 'The Silver Rose', un collar con colgante reversible, elaborado artesanalmente en los talleres de Joyería Nicols, donde cada pieza se trabaja a mano con un cuidado extremo por el detalle.



El diseño se construye en torno a un colgante reversible que combina códigos opuestos y complementarios, trasladando el universo creativo a una pieza contemporánea, reconocible y cargada de significado.



Más allá del objeto, el lanzamiento se ha consolidado como un experimento validado en tiempo real: una edición limitada que no solo generó expectativa, sino una demanda inmediata capaz de agotarse en segundos.



Para MilfShakes, este proyecto marca su primera incursión en el mundo de la joyería, trasladando su universo creativo a un nuevo territorio. Para Nicols, supone la apertura hacia una nueva generación, demostrando que una casa con más de cien años de historia puede seguir evolucionando y conectando con el presente sin perder su esencia.



Esta colaboración no solo reinterpreta una leyenda. Demuestra que cuando narrativa, producto y timing se alinean, el resultado no es solo un lanzamiento: es un éxito.







Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: NICOLS

Teléfono de contacto: 91 577 66 63

