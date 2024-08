Nippon Express elegido como agente de carga para promover el combustible de aviación sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

-El Gobierno Metropolitano de Tokio ha elegido a Nippon Express como agente de carga para promover el combustible de aviación sostenible

- Abordar el cambio climático fomentando los esfuerzos de descarbonización mediante el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) –

TOKIO, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (en adelante "Nippon Express"), una empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., fue seleccionada el lunes 5 de agosto como agente de carga designado para el "Proyecto para promover el uso de SAF en el transporte aéreo de carga para el cumplimiento corporativo de los requisitos de alcance 3 (*1)" (*2), un proyecto subvencionado por el Gobierno Metropolitano de Tokio.

El "Proyecto para promover el uso de SAF en el transporte aéreo de carga para el cumplimiento corporativo de los requisitos del Alcance 3" busca reducir las emisiones de CO2 en todas las cadenas de suministro de las empresas. Las subvenciones que otorga cubren el coste adicional del uso de SAF para el transporte aéreo de carga a través de agentes de carga designados hasta finales de marzo de 2025.

NX Group ha posicionado el uso ampliado de SAF como una de sus iniciativas para "desarrollar y fortalecer soluciones sostenibles", un tema material para el Grupo, y ha estado proporcionando a los clientes el "Programa NX-GREEN SAF", además de participar en la "Iniciativa de vuelo SAF" ofrecida por ANA. En reconocimiento a estos esfuerzos para fomentar un uso más amplio de SAF, Nippon Express ha sido seleccionado como agente de carga designado para este proyecto.

Para hacer frente al cambio climático, NX Group tiene como objetivo reducir las emisiones internas en todo el Grupo (Alcance 1, 2) en un 50 % con respecto a los niveles de 2013 para 2030, y en mayo de 2023 presentó una carta de compromiso para obtener la certificación en virtud de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). El objetivo a largo plazo es contribuir a una sociedad neutra en carbono para 2050 (Alcance 1, 2, 3). En el futuro, el Grupo seguirá compartiendo sus posturas sobre la protección del medio ambiente con sus partes interesadas y seguirá realizando esfuerzos centrados en cuestiones materiales para lograr la Visión de Sostenibilidad de NX Group.

