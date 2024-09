Nippon Express lanza el proyecto "NX Universal Harmonious Work Warehouse"

(Información remitida por la empresa firmante)

- Introducción de sistemas de movilidad de próxima generación en las operaciones de almacén para ayudar a lograr una sociedad sostenible que permita que una amplia gama de trabajadores desempeñen roles activos -

TOKIO, 12 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (en adelante "Nippon Express"), una empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ha lanzado un proyecto "NX Universal Harmonious Work Warehouse" y, como primer paso, ha introducido "nueva generación sistemas de movilidad" en el almacén Kazo de la sucursal de Saitama al norte de Tokio.

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202409035807-O2-222J2w5q

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409035807/_prw_PI1fl_hODnQeHl.png

Historia

La industria logística de Japón anticipa una futura escasez de mano de obra de camioneros y personal de almacén debido a las regulaciones más estrictas sobre horas extras para los camioneros que entraron en vigor en abril de 2024, lo que agrava las presiones que ya ejerce una disminución de la población derivada de una caída de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Dadas estas circunstancias, mejorar la productividad mediante la introducción de tecnologías avanzadas y asegurar los recursos humanos se han convertido en cuestiones importantes.

En respuesta a los tiempos y al entorno cambiantes que rodean la industria de la logística, NX Group está trabajando para mejorar los entornos laborales mediante la promoción de la introducción de robots logísticos avanzados y equipos de asistencia laboral que reduzcan la carga de trabajo de los empleados. A través de estos esfuerzos, el grupo espera garantizar una mayor productividad de todos los trabajadores y expandirse a mercados laborales hasta ahora no explotados, asegurando así una fuerza laboral adecuada y ayudando a lograr una sociedad sostenible.

Lo más destacado del proyecto

Nippon Express ha puesto en marcha el proyecto "NX Universal Harmonious Work Warehouse" con el objetivo de eliminar barreras para las personas que han tenido dificultades para trabajar en almacenes mediante la introducción de robots logísticos avanzados y ayudas laborales, y mejorar así los entornos laborales.

Como primera fase de este proyecto, la compañía introducirá sistemas de movilidad de corto alcance de WHILL Inc. de Tokio para aliviar las cargas de trabajo y mejorar la productividad. Al vincular estos sistemas de movilidad de próxima generación con vehículos guiados automatizados (AGV), robots móviles autónomos (AMR) y otros equipos de transporte no tripulados, incluso las personas con dificultades para caminar podrán realizar recogidas y otras operaciones de almacén.

Además, la compañía se ha asociado con Mirairo Inc., un proveedor con sede en Osaka de soluciones de diseño universal que utilizan las perspectivas de una diversidad de trabajadores, para fomentar la conciencia y allanar el camino para la aceptación de diversos estilos de trabajo (*).

Nippon Express expandirá gradualmente esta iniciativa a múltiples ubicaciones y construirá "Almacenes de trabajo universales y armoniosos" capaces de albergar una diversidad aún mayor. También intentará convertir su conocimiento en servicios de soluciones en algún momento en el futuro.

El NX Group está trabajando para mejorar el valor corporativo y resolver problemas sociales para hacer realidad la visión a largo plazo del grupo de convertirse en "una empresa de logística con una fuerte presencia en el mercado global". Nippon Express también se esfuerza por establecer entornos laborales en los que una amplia gama de empleados puedan maximizar sus capacidades individuales mientras disfrutan de un trabajo gratificante y desafiante. En el futuro, Nippon Express continuará utilizando DX para revitalizar su organización a través de la participación activa de una amplia gama de trabajadores, intensificará sus esfuerzos para asegurar recursos humanos listos para trabajar y se esforzará por mejorar su valor corporativo.

Perfiles de la compañía asociada

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409035807-O1-q3j1k2cj.pdf

(*) Se recomienda el Examen de Certificación de Modales Universales patrocinado por Mirairo Inc., y actualmente 22 empleados de Nippon Express han obtenido la certificación de Nivel 2 y 66 han obtenido la certificación de Nivel 3 de la Asociación de Modales Universales de Japón.

Acerca de NX Group:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409035807-O2-USZ3E3Is.pdf

