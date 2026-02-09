(Información remitida por la empresa firmante)

- NITECORE establece un nuevo estándar de potencia ultraligera: el nuevo NB10000 Gen4 de 143 g y clasificación IPX7

GUANGZHOU, China, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La batería externa ultraligera de competición NITECORENB10000 Gen4, ya disponible desde el 29 de enero de 2026, se ha convertido rápidamente en una solución de energía fiable para usuarios de todo el mundo. Responde a la necesidad cada vez mayor de energía ligera, fiable y de alto rendimiento para atletas de resistencia, corredores de trail, senderistas, campistas y entusiastas de las actividades al aire libre.

Menos peso, más potencia

LaNB10000 Gen4ofrece mejoras clave, como un peso más ligero de tan solo 143 g (5 oz), mayor energía útil y una resistencia al agua IPX7 mejorada. De tamaño similar al de un gel energético estándar, es compacto y fácil de llevar. Combinado con láminas de fibra de carbono de doble cara y un marco compuesto ignífugo reforzado, es un compañero de carga portátil, duradero y fiable. El nuevo cable de carga tipo cordón pesa tan solo 5 g (0,18 oz) y admite una carga rápida de hasta 60 W, lo que proporciona una energía eficiente y minimiza la carga.

El NB10000 Gen4 incorpora tecnología de batería de última generación y un diseño de circuito eficiente, lo que le permite almacenar más energía útil en un tamaño compacto. Admite carga rápida de tipo dual de hasta 22,5 W y ofrece hasta 7.200 mAh de energía útil en modo Eco, lo que permite mantener los dispositivos cargados durante más tiempo mientras se desplaza. Para una carga rápida, el modo Regular proporciona un encendido rápido cuando lo necesite.

Funcionamiento sencillo en la oscuridad

La función Knock-to-Wake mejora la usabilidad en condiciones de poca luz, incluso con guantes, mientras que las intuitivas luces de posicionamiento RGB dinámicas son fácilmente visibles a simple vista, lo que garantiza un funcionamiento sin esfuerzo por la noche.

Confianza de los usuarios

Desde trail running hasta aventuras al aire libre y desplazamientos diarios, la NB10000 se ha ganado una gran popularidad entre usuarios de todo el mundo. Elogiada por su diseño ligero y rendimiento fiable, ha recibido críticas positivas en múltiples plataformas y comunidades de actividades al aire libre. Un usuario comentó: "Quienes valoran cada gramo y buscan el máximo rendimiento en una batería externa de 10.000 mAh descubrirán que esta es difícil de superar", destacando su estatus como una solución de energía fiable para actividades al aire libre.

Acerca de NITECORE

NITECORE es una marca internacional de electrónica profesional para exteriores y una destacada ganadora de los principales premios de diseño del mundo, incluyendo el iF Design Award y el Red Dot Design Award. Fundada en el año 2007, NITECORE se ha guiado por el lema "Seguir innovando". Con la innovación tecnológica como eje central, NITECORE continúa marcando la pauta en soluciones de iluminación y energía para una amplia gama de aplicaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876827/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nitecore-establece-un-nuevo-estandar-de-potencia-ultraligera-302682183.html