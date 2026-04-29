Niutech presentará su tecnología de pirólisis continua inteligente en IFAT Munich 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Niutech presentará su tecnología de pirólisis continua inteligente para el ciclo cerrado de la economía circular europea en IFAT Munich 2026

JINAN, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La IFAT Munich International Environmental Technology Fair 2026 se celebrará en Alemania del 4 al 7 de mayo. Como referente mundial clave en gestión de residuos, recuperación de recursos y tecnología medioambiental, IFAT no solo sirve como escaparate de las tecnologías internacionales más punteras, sino también como ventana a las tendencias mundiales de la economía circular y a las vías de modernización industrial. Este año, Niutech presentará sus soluciones integradas de pirólisis para más de 30 tipos de residuos —entre los que se incluyen neumáticos usados, residuos plásticos, lodos oleosos, residuos de alquitrán, residuos médicos y biomasa— en el stand B4.505 del pabellón B4 del recinto ferial Messe München. La exposición mostrará en toda su extensión la innovación tecnológica, la ejecución de proyectos y la capacidad de prestación de servicios internacionales de la empresa en aplicaciones de economía circular.

En la feria de este año, Niutech se centrará en presentar su planta industrial de pirólisis inteligente continua de alta capacidad de última generación. Con una capacidad de procesamiento anual por unidad de entre 10.000 y 50.000 toneladas al año (tpa), el sistema ofrece mejoras revolucionarias en cuanto a capacidad de procesamiento por unidad, eficiencia operativa, control general de costes y calidad del producto, lo que se traduce en una elevada rentabilidad y un periodo de amortización de la inversión más corto para los clientes.

Como proveedor reconocido a nivel mundial de soluciones integradas de pirólisis con derechos de propiedad intelectual totalmente independientes, la línea de producción de última generación de Niutech presentada en esta feria refleja los continuos avances de la empresa en materia de alta capacidad de procesamiento, funcionamiento continuo, inteligencia y rendimiento estable. Al mismo tiempo, para dar respuesta a las necesidades específicas de los distintos países y regiones en cuanto a tipos de residuos, normas medioambientales, modelos de inversión y aplicaciones finales, Niutech sigue mejorando su sistema de servicios integrados, que abarca I+D, diseño de soluciones, fabricación de equipos, ejecución de proyectos y soporte operativo, ofreciendo soluciones más específicas a clientes de todo el mundo. Hasta la fecha, la tecnología y los equipos de la empresa han obtenido la certificación CE de la UE, la certificación TÜV alemana y la certificación ATEX de la UE para equipos a prueba de explosiones, mientras que sus proyectos han obtenido la certificación internacional de sostenibilidad y carbono ISCC. Las líneas de producción de pirólisis continua de alta gama de Niutech se han suministrado con éxito a decenas de países y regiones, entre ellos Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Hungría y Estonia, y se han convertido en el proveedor de equipos tecnológicos para los proyectos de economía circular de numerosas empresas de la lista Fortune Global 500. Niutech es un socio de confianza en el mercado mundial de equipos de pirólisis continua de alta gama.

Sitio web: www.niutechpyrolysis.comEmail: contact@niutech.comYoutube: @niutechpyrolysis

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