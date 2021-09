- Los niveles de pre-tratamiento de ctDNA podrían ser útiles en los ensayos clínicos futuros para predecir la supervivencia a largo plazo

DENVER, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los niveles de ADN del tumor circulante (ct) previos al tratamiento han servido para predecir una precisión superior de cara a la supervivencia a largo plazo frente a los sustitutos de supervivencia clásicos en el estudio NADIM, y podrían ser útiles para el diseño de nuevos ensayos clínicos, según se indica en una investigación presentada hoy en la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón de la IASLC 2021. El estudio se presentó en el OA20 de hoy: Exploración de las modalidades y herramientas de tratamiento en el NSCLC localmente avanzado.

Actualmente no existen biomarcadores predictivos de supervivencia a largo plazo después de recibir la quimioinmunoterapia neoadyuvante. Sin embargo, la identificación de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés) que consiguen un beneficio a largo plazo gracias a la quimioinmunoterapia es fundamental para optimizar las terapias, explicó la doctora Atocha Romero, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, España.

Gracias al uso de muestras de ensayo clínico NADIM, en las que los pacientes con NSCLC en estadio IIIA resectable fueron tratados con quimioinmunoterapia neoadyuvante con nivolumab, la doctora Romero y sus co-investigadores evaluaron la capacidad de los niveles de ctDNA antes del inicio del tratamiento para predecir la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión. La doctora Romero comparó su valor predictivo frente a los sustitutos de supervivencia clásicos, ya que la respuesta patológica y la respuesta clínica se evaluaron de acuerdo con los criterios RECIST v.1.1.

El ctDNA se analizó por medio de la secuenciación de próxima generación, utilizando el ensayo Oncomine Pan-Cancer Cell-Free. Para cada muestra de plasma positiva, se calculó la suma de la frecuencia alélica mutante (MAF) para todas las mutaciones detectadas. Según la doctora Romero, MAF (fracción de alelo mutante), VAF (fracción de alelo variante) o AF (frecuencia de alelo o fracción de alelo), hacen referencia a la cantidad de una determinada mutación detectada en sangre (en este caso). Puede definirse como el número de veces que se lee una base mutada (mediante NGS), dividido por el número total de veces que se observa cualquier base en una posición determinada del genoma. Explicó que no existe un procedimiento estándar de cara a realizar el cálculo de la cantidad de ctDNA que tiene una persona en la sangre.

Según la doctora Romero, ni la respuesta patológica ni las respuestas clínicas basadas en los criterios RECIST han servido de predicción de cara a la supervivencia general o la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, al excluir a los pacientes que murieron a causa de la COVID-19 (N = 2), la respuesta patológica completa (pero no la respuesta patológica importante) identificó a los pacientes con mejor SSP y SG. RECIST (criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos) proporciona una metodología simple y pragmática en lo que respecta a la evaluación de la actividad y eficacia de nuevas terapias contra el cáncer en tumores sólidos, utilizando criterios validados y consistentes para evaluar los cambios en la carga tumoral.

"Por el contrario, dentro del análisis de múltiples variaciones, los pacientes que presentan los niveles más bajos de ctDNA (<1% MAF), en la muestra de referencia, mejoraron significativamente la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general en comparación con los pacientes en los que ocurrió la situación opuesta", comentó. (HR ajustada: 0,22; IC del 95%: 0,06-0,75; P = 0,016 y HR ajustada: 0,04; IC del 95%: 0,00-0,45; P = 0,008 para SLP y SG, respectivamente).

La estadística C ajustada (c) para predecir la SLP para el ctDNA fue 0, 13 Sep. (IC del 95%: 0,51-0,84) - , que fue superior si se compara con los criterios RECIST (c = 0,61; IC del 95%: 0,45-0,78) y similar a ese de respuesta patológica (c = 0,68; IC 95%: 0,52-0,84). De forma similar, los niveles basales de ctDNA predijeron la SG (c = 0,85; IC del 95%: 0,72-0,99) mejor que los criterios RECIST (c = 0,68; IC del 95%: 0,44-0,93).

"Los niveles de ctDNA anteriores al tratamiento predijeron con mayor precisión la supervivencia a largo plazo si se comparan con las evaluaciones radiológicas en el estudio NADIM, y al mismo tiempo podrían ser útiles para el diseño de nuevos ensayos clínicos", explicó la doctora Romero.

