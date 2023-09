"No compres esta chaqueta", Harper & Neyer revoluciona las redes en su lucha por el consumo responsable

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 7 de septiembre de 2023.

Harper & Neyer acaba de lanzar su nueva colección de otoño. Sin embargo, la marca de moda masculina sorprende este 7 de septiembre a su audiencia comunicándoles que no compren una de las chaquetas de esta nueva temporada

Pero, ¿por qué la marca ha decidido comunicar así el lanzamiento de su colección? Harper & Neyer tiene como valor el desafío: "no seguimos modas, proponemos diseños atemporales que duren para siempre", pero además de reflejar este valor en sus creaciones, también desafían la calidad de sus prendas. Y es que la marca no solo promete ropa; promete compañeras de vida, prendas que resistan las pruebas del tiempo, al igual que aquellas que "solían vestir nuestros abuelos".



El comunicado principal de la campaña es: "No compres esta chaqueta".



La sociedad vive con la enfermedad del consumismo. En un año, se compran alrededor de 100.000 millones de prendas de vestir en el mundo y a su vez, se desechan 39.000 toneladas de ropa, y según un estudio realizado por Electrolux, el 90% de esta sigue siendo útil. El sector de la moda contribuye mucho a esta situación con la promoción masiva de tendencias y la aceleración del ciclo de vida de las prendas, fomentada por la producción rápida y a gran escala a través de la mano de obra barata.



Por ello, en lugar de mirar hacia otro lado, la marca ha decidido ser transparente y se ha negado a adoptar la hipocresía que caracteriza a muchas otras firmas del sector. Por ende, a través de sus redes, intenta concienciar a la comunidad de que hay que comprar menos y exigir más calidad.



Harper & Neyer siempre ha sido una marca que no sigue la corriente del fast fashion, y aboga que la calidad es mejor que la cantidad. Por ello, han utilizado esta chaqueta, la cual tiene en su espalda el mensaje: "Save the earth", para hacer a su público reflexionar sobre que una forma de ayudar verdaderamente al planeta es no comprar esta prenda.



"Tenemos la esperanza de que esta campaña cree conciencia de que calidad es mejor que cantidad y logre un compromiso duradero por un consumo responsable".







