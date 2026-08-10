No es falta de voluntad; por qué a partir de los 40 engordamos aunque hagamos lo mismo - Dra. Neus Muñoz Gost

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de agosto de 2026.-

El aumento de volumen en la zona abdominal a partir de los 40 años no se debe a un abandono de los hábitos saludables ni a una falta de disciplina personal. La Dra. Neus Muñoz Gost, especialista en medicina interna, subraya que este cambio responde a una profunda alteración metabólica vinculada a la perimenopausia. Durante esta fase de transición, las fluctuaciones hormonales modifican el comportamiento del organismo y dificultan enormemente la tarea de perder peso, un proceso que requiere comprender la biología femenina antes que recurrir a restricciones drásticas sin base científica.

El cambio en la distribución de la grasa y la resistencia a la insulina

La reducción paulatina y errática de los estrógenos altera de forma directa el lugar donde el cuerpo almacena el tejido graso. Mientras que en edades más tempranas la grasa tiende a acumularse en caderas y muslos de manera inofensiva, en la mediana edad se desplaza hacia la zona abdominal. Este tejido graso visceral rodea los órganos internos y genera moléculas inflamatorias que empeoran la sensibilidad a la insulina. De este modo, la alteración hormonal y la respuesta metabólica se retroalimentan en un bucle continuo, lo que explica por qué muchas mujeres ganan centímetros de cintura aunque mantengan exactamente la misma alimentación de siempre.

Una estrategia médica enfocada en la salud metabólica integral

Para abordar esta etapa con plenas garantías, resulta imprescindible abandonar las dietas milagro y las rutinas de ejercicio extremas que suelen incrementar el estrés fisiológico. La Dra. Neus Muñoz Gost defiende un seguimiento clínico personalizado que analice los parámetros analíticos detallados, prevenga el riesgo cardiovascular y proteja la masa muscular. Un enfoque médico estructurado permite ajustar la nutrición a la nueva realidad hormonal de la mujer, ofreciendo herramientas rigurosas para reconectar con el bienestar físico y mantener una salud óptima a largo plazo.

Reconocer que el cuerpo cambia con los años es el primer paso para cuidar la salud con criterio clínico, rigor científico y sin caer en falsas culpas.

A partir de los 30 perdemos masa muscular de forma progresiva, y el proceso se acelera con la caída hormonal. El músculo es nuestro principal consumidor de glucosa y el gran determinante del gasto energético en reposo. Menos músculo significa un metabolismo más lento haciendo exactamente lo mismo. De ahí la sensación de que ya nada funciona.

A todo esto se suman dos factores que rara vez se tienen en cuenta: el sueño y el estrés. Los sofocos nocturnos y el insomnio fragmentan el descanso; dormir mal eleva el cortisol, altera las hormonas del apetito y favorece precisamente el depósito abdominal. Y muchas mujeres llegan a los 40 con veinte años de dietas restrictivas a la espalda, que han ido erosionando su masa muscular en cada ciclo de pérdida y recuperación.

Aquí aparece el error más frecuente. Cuando la cintura crece, la reacción habitual es comer menos y hacer más cardio. Es justo lo contrario de lo que el cuerpo necesita en esta etapa: restringir más acelera la pérdida de músculo y, con ella, la del metabolismo. El resultado suele ser un peso parecido, menos energía y una composición corporal peor.

¿Qué sí funciona? Empezar por medir en lugar de suponer. Una analítica completa —perfil hormonal, glucosa e insulina en ayunas, tiroides, perfil lipídico, vitamina D, ferritina— explica en una sola página buena parte de lo que la báscula no cuenta. A partir de ahí: entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana como intervención no negociable, proteína suficiente en cada comida, proteger el sueño con la misma seriedad que cualquier tratamiento y, si procede, una suplementación individualizada según esos resultados, no según lo que esté de moda.

Y una recomendación concreta que puede hacerse hoy mismo, en casa: medirse la cintura. Un perímetro abdominal por encima de 88 centímetros en la mujer se asocia a mayor riesgo cardiovascular y metabólico con independencia del peso, y algunas sociedades científicas sitúan la señal de alerta incluso en 80. Conviene recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre las mujeres españolas y que ese riesgo se acelera tras la menopausia. La cintura, por tanto, no es una cuestión de talla: es un dato clínico.

El cuerpo de una mujer de 45 años no es el de una de 25, y no tiene por qué serlo. Pero tampoco está condenado a acumular grasa visceral. Lo que cambia es el escenario hormonal, y con él debe cambiar la estrategia. Con la información adecuada, una valoración médica individualizada y un acompañamiento sostenido, esta etapa puede vivirse con más fuerza, más energía y mejor salud que la anterior.

La perimenopausia no es el final de nada. Es el momento de dejar de improvisar.

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