(Información remitida por la empresa firmante)

- Universidad de Breda: No es el hambre, sino el motivo por el que compras, lo que impulsa las compras no planificadas

BREDA, Países Bajos, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y centra la atención mundial en los hábitos alimentarios, una nueva investigación de BUas cuestiona el consejo popular de "nunca ir a comprar con hambre".

Sait Durgun, investigador del ámbito del ocio y los eventos y vinculado al BUas Experience Lab, analizó la influencia del hambre y el propósito de compra en las adquisiciones no planificadas utilizando datos reales de supermercados. El estudio hizo un seguimiento de 323 compradores, analizó 3.819 artículos individuales de sus tickets de compra y midió el nivel de hambre en una escala de 0 a 10 inmediatamente después de realizar la compra.

El alcance limitado del hambre

Al considerar la cesta de la compra en su totalidad, el hambre no tuvo un efecto significativo en las compras no planificadas. La única excepción fueron los aperitivos y los dulces: en este caso, cada aumento de un punto en el nivel de hambre (en una escala de 0 a 10) se asoció con un incremento del 9 % en la probabilidad de realizar una compra no planificada.

La edad también importa

Los compradores de mayor edad fueron menos propensos a realizar compras no planificadas. Quienes tenían 55 años o más registraron los niveles de hambre más altos del estudio, pero realizaron la menor cantidad de compras no planificadas, lo que sugiere que la experiencia y el autocontrol pueden prevalecer sobre el apetito físico.

El factor más importante es el propósito de la compra

El factor predictivo más potente, con gran diferencia, fue el motivo por el que las personas entraban en la tienda. Los compradores que acudían simplemente a mirar realizaban compras no planificadas en el 69 % de los casos, frente al 24 % de quienes iban a hacer la compra habitual de alimentos; una diferencia de casi nueve a uno, incluso teniendo en cuenta el hambre. "El consejo es sencillo", afirmó Durgun. "Lo que uno planea hacer antes de entrar en la tienda puede influir más en las compras no planificadas que el nivel de hambre que se tenga".

Lea más aquí: Don't shop hungry? A receipt-based field study of hunger, shopping purpose, and unplanned purchasing – BUas Research Portal

Nota a los redactores

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Breda es una institución de educación superior de orientación internacional que ofrece programas de estudio en Ocio y Eventos y en Hostelería, entre otros ámbitos.

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