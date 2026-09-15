'No te fíes del cuñado' cumple un año y empieza a crear comunidad entre autónomos y empresarios

Autora de No te fíes del cuñado - Gemma Cuena Gil

(Información remitida por la empresa firmante)

En su segunda edición, el libro de Gemma Cuena Gil celebra su primer aniversario con el I Premio Consejo de Cuñado del Año y nuevas firmas en El Corte Inglés de Málaga y la Feria del Libro de Majadahonda (Madrid)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- ¿Cuánto cuesta realmente contratar a una persona? ¿Ese gasto se puede deducir? ¿Por qué hay que pagar ese impuesto? ¿Qué consecuencias puede tener una decisión antes de que termine el año?



Son preguntas que forman parte del día a día de miles de autónomos y empresarios. Sin embargo, fiscalidad, contabilidad y relaciones laborales siguen siendo materias que con frecuencia llegan explicadas en un lenguaje técnico difícil de trasladar a la realidad cotidiana de quien dirige un negocio.



De esa necesidad nació hace ahora un año No te fíes del cuñado, de Gemma Cuena Gil, publicado por Ediciones Ruser: acercar estas materias a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas mediante situaciones cotidianas, anécdotas inspiradas en casos reales, humor y un lenguaje comprensible.



Doce meses después, el libro se encuentra en su segunda edición y el concepto que le dio nombre ha empezado a salir de sus páginas. Los lectores identifican sus propios "consejos de cuñado", los comparten y utilizan el concepto para contar situaciones que ellos mismos han vivido.



Y para encontrarse con un "cuñado" no hace falta buscarlo en la familia.



Es el amigo que conoce a alguien que "te lo hace por la mitad". El conocido que asegura que determinado gasto "te lo desgravas entero". El compañero que sabe perfectamente lo que Hacienda mira y lo que no. O, simplemente, cualquiera capaz de aconsejar sobre un asunto que no domina con una seguridad difícil de discutir.



Ese es el "cuñado" del libro: "un personaje que todos hemos conocido alguna vez en nuestro entorno y que, un año después, empieza también a ser reconocido y compartido por sus lectores".



Entender el negocio aunque tengas asesor

Detrás del humor existe una necesidad mucho más seria.



Después de casi tres décadas asesorando a empresas, Cuena ha comprobado que muchos autónomos y empresarios conocen perfectamente su actividad, pero se sienten inseguros cuando una conversación entra en cuestiones fiscales, contables o laborales que afectan directamente a sus decisiones.



Retenciones, impuestos, amortizaciones, deducibilidad, cotizaciones o costes laborales forman parte de la vida de cualquier negocio. El problema aparece cuando el lenguaje utilizado para explicarlos crea una distancia entre el profesional que asesora y el empresario que finalmente debe tomar la decisión.



No te fíes del cuñado intenta reducir esa distancia. Fiscalidad, contabilidad y relaciones laborales se explican a través de ejemplos, situaciones reconocibles y experiencias inspiradas en la realidad profesional.



En lugar de partir de la norma para llegar al empresario, el libro recorre el camino contrario: parte de situaciones que ocurren en cualquier negocio para explicar después qué hay detrás de ellas.



Una contratación, una factura, un gasto, una conversación con el asesor o una decisión aparentemente sencilla sirven como punto de partida para entender conceptos que habitualmente se explican desde una perspectiva mucho más técnica.



"Existe una necesidad enorme de explicar estas materias de otra manera. Un empresario puede contar con buenos profesionales y, aun así, necesita comprender qué está ocurriendo en su negocio. El libro pretende darle una base que le permita hacer las preguntas adecuadas, entender mejor las situaciones que se le presentan y conocer sus posibles consecuencias", explica Gemma Cuena Gil.



La propuesta es sencilla: delegar la gestión y, al mismo tiempo, entender el propio negocio.



Cuando los lectores empiezan a compartir sus propios "cuñados"

Con el paso de los meses, el personaje que daba título al libro ha empezado a adquirir vida propia.



Los lectores recuerdan consejos que han recibido, reconocen situaciones similares a las narradas en sus páginas y trasladan el concepto incluso fuera del ámbito empresarial.



Hay cuñados médicos, mecánicos, sentimentales y hasta una categoría especialmente reconocible en 2026: el "Cuñado IA", ese que resuelve cualquier duda con un contundente "eso ya te lo hace la IA mejor".



El humor funciona como puerta de entrada porque las situaciones resultan familiares. Pero detrás permanece la misma idea que dio origen al libro: cuando una decisión importa, conviene distinguir entre una opinión pronunciada con mucha seguridad y un consejo basado en conocimiento.



"Lo que más me gusta de todo lo que está ocurriendo alrededor del libro es que ahora el cuñado ya no lo cuento solo yo. Son los propios lectores quienes reconocen esas frases y empiezan a compartirlas. Nos reímos porque todos conocemos a alguien así, pero detrás del humor hay algo que para mí sigue siendo fundamental: entender antes de decidir", señala la autora.



El I Premio Consejo de Cuñado del Año

Ese salto de las páginas a los lectores ha dado lugar este mes de septiembre al I Premio Consejo de Cuñado del Año 2026, creado para celebrar el primer aniversario del libro.



La iniciativa invitó a lectores y seguidores a compartir consejos de cuñado reales que hubieran recibido. Las propuestas confirmaron que el fenómeno admite prácticamente cualquier especialidad.



Entre los finalistas aparecieron consejos como "yo tengo un amigo que te lo hace por la mitad y sin factura" o "lo bueno de ser artista es que te lo desgravas todo".



Finalmente, el consejo elegido mediante votación entre los seguidores fue:



"No presento la declaración de la renta este año porque si no ya tengo que presentarla siempre".



Este consejo se convirtió así en el I Consejo de Cuñado del Año 2026 y recibió como premio un ejemplar firmado de No te fíes del cuñado.



La iniciativa devuelve el humor al punto de partida del libro: frases que provocan una sonrisa porque resultan reconocibles, pero que pueden dejar de ser una anécdota cuando terminan influyendo en una decisión fiscal, laboral o empresarial.



Málaga y Majadahonda, próximas citas con los lectores

El primer aniversario coincide además con dos nuevos encuentros con lectores.



El 21 de septiembre, a las 19:30 horas, Gemma Cuena Gil firmará ejemplares de No te fíes del cuñado en El Corte Inglés de Málaga, en el Edificio Hogar, planta baja, Sala de Ámbito Cultural.



El 4 de octubre, la autora participará en la Feria del Libro de Majadahonda (Madrid), en Parque Colón, donde firmará ejemplares de 12:00 a 14:00 horas.



Las dos citas abren el segundo año de recorrido de un proyecto que comenzó intentando explicar de otra manera materias tradicionalmente complejas y que, doce meses después, empieza a generar alrededor de sus lectores un lenguaje propio.



Más allá de impuestos, contabilidad o relaciones laborales, el fenómeno parte de una experiencia prácticamente universal: "todos hemos recibido alguna vez un consejo de alguien que sabía bastante menos de lo que parecía".

Contacto

Nombre contacto: Gemma Cuena Gil

Descripción contacto: CUENA Y GÓMEZ AGUILERA,S.L.P.

Teléfono de contacto: 616915375