"No te fíes del cuñado": el libro que enseña a empresarios y autónomos a gestionar con humor y claridad

Madrid, 14 de octubre

La asesora y autora Gemma Cuena Gil transforma más de 25 años de experiencia acompañando a empresarios y autónomos en una obra práctica, cercana y divertida que desmonta los errores más comunes de la gestión fiscal, contable y laboral con historias reales y una sonrisa

Después de más de dos décadas asesorando a empresas y profesionales, Gemma Cuena Gil ha escuchado miles de historias reales. Algunas divertidas, otras preocupantes, pero casi todas con un denominador común: decisiones tomadas por intuición, por miedo… o por ese "cuñado" que siempre tiene una opinión para todo.



De esa experiencia nace "No te fíes del cuñado" (Ediciones Ruser), un libro revelador que traduce el lenguaje fiscal, contable y laboral al idioma cotidiano. Con ejemplos reales, humor y claridad, Gemma ofrece lo que todo profesional necesita: una guía práctica para tomar decisiones con criterio, entender sus obligaciones y evitar errores antes de que cuesten dinero.



"No se trata de ser economista para entender tu propio negocio. Pero sí de saber qué pagas, por qué y cómo evitar errores que cuestan dinero", explica Gemma Cuena Gil.



Lejos de los manuales técnicos, "No te fíes del cuñado" es una guía honesta y amena sobre tropiezos frecuentes entre autónomos y empresarios: facturas mal planteadas, deducciones imposibles, confusiones laborales o decisiones tomadas más por costumbre que por conocimiento. Con un tono directo y cercano, la autora invita a reflexionar sobre la importancia de la educación empresarial práctica.



Una asesora que habla sin tecnicismos

Gemma Cuena Gil no escribe desde la teoría, sino desde el despacho. Desde las llamadas de última hora y las consultas de quienes buscan respuestas claras. Reconocida con la "Estrella de Oro" a la Excelencia Profesional y el Premio "Titanes de las Finanzas 2024", combina su trayectoria en el despacho Cuena & Gómez Aguilera S.L.P. con su labor divulgativa como formadora en su programa "Cómo ser empresario (sin dramas)", donde enseña a gestionar y decidir con seguridad.



El libro que hace fácil lo difícil

Publicada por Ediciones Ruser, esta obra combina finanzas, humor y experiencia real. Una lectura que entretiene, enseña y —como dicen sus primeros lectores— te hace reír, asentir y pensar al mismo tiempo.



Porque emprender con cabeza no es un lujo. Es una necesidad.

"No te fíes del cuñado" ya está disponible en librerías, plataformas digitales y en www.gemmacuenagil.com. Una lectura imprescindible para quienes buscan poner orden, claridad y buen criterio en su negocio.





