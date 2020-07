Nobu Hospitality anuncia el Nobu Hotel and Restaurant Marrakech

Primer hotel Nobu de la marca en África

NUEVA YORK, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de estilo de vida global Nobu Hospitality, fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, anuncia su continua expansión global a Marrakech, Marruecos.

El Nobu Hotel and Restaurant Marrakech es una colaboración entre Hivernage Collection, MC Hotels, (propietarios de Nobu Hotel Marbella, Marbella Club Hotel y propietarios conjuntos de Nobu Hotel Ibiza Bay) y Nobu Hospitality que llevarán a la transformación de The Pearl Marrakech en un Nobu Hotel and Restaurant en el tercer trimestre de 2021.

Donde el rico legado se reúne con el estilo contemporáneo de Nobu Hospitality, Nobu Hotel Marrakech se localizará en el distrito de Hivernage, a unos pasos del corazón histórico de la ciudad, zocos y vibrante Djemaa el-Fna. Transformado en un destino de estilo de vida de lujo, el hotel alojará 71 espaciosas habitaciones y suites, una selección de sitios de restauración dinámicos y espacios de azotea, 2.000 metros cuadrados de spa de lujo y centros de fitness, piscinas interiores y exteriores y espacios de reuniones y eventos.

El plan del rey Mohammed VI "Tourism Development Strategy Vision 2020" ha sido la fuerza impulsora en el impulso de la inversión extranjera en el sector turístico de Marruecos. Su Majestad ha demostrado una gran visión y Nobu está encantada de entrar en el mercado en este importante momento.

Ahmed Bennani, director general de Hivernage Collection, dijo: "La alianza con Nobu Hospitality en el lanzamiento de Nobu Hotel and Restaurant Marrakech permitirá que nuestro Pearl Hotel se lleve al siguiente nivel. Es más importante aún porque el lanzamiento en Marrakech será el primer Nobu Hotel de África. Marrakech como destino se adapta integradamente dentro de la colección Nobu Hotel y esperamos que se adopte por una fuerte base de clientes Nobu europeos y estadounidenses".

Daniel Shamoon, director de MC Hotels, comentó: "Estamos muy contentos de que Marrakech se convierta en parte de nuestra creciente colección de Nobu Hotels, uniéndose a Marbella e Ibiza Bay. En un momento en el que nuestra sociedad global y economía son frágiles, mantenemos nuestra continua creencia y compromiso con la hostelería".

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, comentó: "Estamos encantados de estar trabajando con Ahmed Bennani y su Hermitage Collection, y de nuevo con Daniel Shamoon y MC Hotels en este emocionante proyecto. Un creciente número de propietarios de hotel hoy mantienen la integridad de sus propiedades, mientras muestran un apetito de trabajar con nosotros para permitir la total diferenciación, ventaja de ingresos y aprovechando nuestro talento en alimentación y bebidas. La crisis sanitaria y económica global ha destacado esto, y con el fuerte atractivo de Nobu por el mercado local así como el viajero internacional, estamos encantados de ofrecer dicha ventaja".

