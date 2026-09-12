Nocpix lanza el ACE 2: la próxima generación de su visor térmico insignia

(Información remitida por la empresa firmante)

VARSOVIA, Polonia, 12 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El 12 de septiembre, Nocpix lanzó oficialmente la serie ACE 2, su línea de visores térmicos insignia de nueva generación, que incluye los modelos ACE 2 S60R, ACE 2 H50R y ACE 2 H35R. Partiendo de la base del modelo ACE original, la serie ACE 2 eleva la experiencia de su gama alta en tres aspectos clave: zoom ocular superior, calidad de imagen superior y telémetro láser (LRF) integrado superior.

Zoom ocular: del zoom óptico al zoom híbrido

ACE 2 introduce Ocular Zoom 2.0, que combina el aumento óptico y el digital en un sistema de zoom híbrido coordinado. A medida que el usuario gira el anillo de zoom, el aumento, la interfaz y la retícula actúan conjuntamente para preservar los detalles útiles y mantener visible la información clave. Con una distancia ocular de 60 mm y una pupila de salida de 10 mm, el sistema ofrece una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

El enfoque no se limita simplemente a la capacidad de aumento de un visor térmico, sino a cuánto pueden ver los cazadores cuando se aplica dicho aumento.

Calidad de imagen superior: sensor térmico desarrollado por Nocpix con NETD ≤ 12 mK

ACE 2 lleva la calidad de imagen más allá de la simple resolución. Su sensor térmico, desarrollado por Nocpix, ofrece una sensibilidad térmica de hasta NETD ≤12 mK, capturando diferencias de temperatura más sutiles e información térmica más útil de la escena.

Combinado con el algoritmo de imagen mejorado R+ 2.0, ACE 2 optimiza el control del ruido, el rango dinámico y la reconstrucción de detalles para generar imágenes térmicas más nítidas, definidas y naturales. El sistema de imagen mantiene la claridad en condiciones de caza cambiantes, abarcando desde objetivos en movimiento e identificación de detalles minuciosos hasta entornos desafiantes como lluvia, niebla y bajo contraste térmico.

"Calidad de imagen superior" no significa solo ver más píxeles, sino ver más de lo que realmente importa.

LRF integrado: precisión más fiable

ACE 2 incorpora LRF 2.0 integrado, manteniendo una capacidad de medición de distancia de hasta 1.200 metros y mejorando al mismo tiempo el rendimiento en condiciones adversas, como lluvia y niebla.

En conjunto con Ballistic Calculation 2.0, el sistema utiliza información sobre la distancia, el ángulo de tiro y el viento para proporcionar datos balísticos más relevantes y facilitar la toma de decisiones más rápidas e informadas sobre el terreno.

Una experiencia insignia más completa

Más allá de sus tres avances fundamentales, ACE 2 está diseñado para ofrecer una experiencia de primer nivel más completa. Todos los modelos ACE 2 pesan menos de 1 kg, mientras que características como el control de enfoque central y el seguimiento inteligente, entre otras, mejoran aún más la experiencia de uso en el campo.

Partiendo de la sólida base establecida por ACE, ACE 2 da un paso más.

Esto es ACE 2. Generaciones por delante.

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