Nocpix Nature lanza Rovex, una solución térmica de gran pantalla para una detección de aves más rápida

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix Nature ha presentado hoy Rovex, una cámara termográfica portátil, ligera y de gran pantalla, diseñada para ayudar a los observadores de aves, a los amantes de la naturaleza y a quienes disfrutan del aire libre a encontrar aves con mayor facilidad en condiciones de visibilidad difíciles.

Rovex ofrece un nuevo enfoque para la búsqueda de aves al combinar una pantalla grande de 5 pulgadas, imágenes térmicas de amplio campo y seguimiento asistido por IA en un diseño ligero y portátil. En lugar de reemplazar los binoculares u otros dispositivos ópticos para la observación de aves, Rovex está diseñado para ayudar a los usuarios a localizar aves más rápidamente cuando la poca luz, la vegetación densa o los entornos complejos dificultan la búsqueda visual.

Una visión más amplia para un descubrimiento de aves más rápido

Localizar un ave suele ser el primer desafío. La pantalla de 5 pulgadas de Rovex y su campo de visión de 17,5° 13,1° permiten a los usuarios escanear un área más amplia con cada barrido, a la vez que visualizan la información térmica en una pantalla más grande. Esta experiencia de visualización abierta facilita la búsqueda de posible actividad de la fauna silvestre sin estar limitado a una ventana de visión estrecha.

Búsqueda asistida por IA para un descubrimiento más rápido

El sistema de seguimiento inteligente con IA de Rovex ayuda a resaltar posibles fuentes de calor de aves y a dirigir la atención hacia las zonas de interés. Al facilitar el proceso de búsqueda en lugar de simplemente mostrar imágenes térmicas, Rovex ayuda a los observadores de aves a identificar dónde mirar y a dedicar menos tiempo a explorar zonas donde no hay actividad.

Imágenes térmicas cuando la naturaleza se vuelve más difícil de ver

Cuando las aves se camuflan entre la vegetación densa o se vuelven difíciles de detectar al anochecer, la termografía puede ser una herramienta útil para su búsqueda. Rovex combina un sensor térmico de 384 288 píxeles a 12 μm con un procesamiento de imagen avanzado, que incluye superresolución R+, reducción de ruido inteligente y resaltado de objetivos, para que las señales térmicas destaquen sobre fondos complejos.

Con un diseño ligero de menos de 290 g, Rovex está diseñado para un uso cómodo al aire libre y búsquedas prolongadas. Ofrece a los observadores de aves una herramienta práctica para encontrar fauna silvestre que de otro modo podría pasar desapercibida.

Rovex marca el primer paso de Nocpix Nature hacia una observación de la vida silvestre más inteligente, sencilla y gratificante: formas inteligentes de descubrir.

Acerca de Nocpix Nature

Nocpix Nature está diseñado para observadores de aves y amantes de la naturaleza que buscan enriquecer sus experiencias al aire libre. Gracias a su tecnología de sensores propia y a algoritmos avanzados de IA para el procesamiento de imágenes, Nocpix Nature desarrolla herramientas de observación inteligentes y fáciles de usar que facilitan el descubrimiento, la identificación, el registro y el intercambio de momentos de vida silvestre. Creemos que la observación va más allá de simplemente ver: se trata de construir una relación más significativa con el mundo natural.

Para más información:Equipo de Marketing de Nocpix NatureE-mail: info@nocpixnature.comSitio web: www.nocpixnature.com

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