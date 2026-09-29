Nocpix presenta los binoculares multiespectrales OMNI 8K para exteriores durante todo el día

(Información remitida por la empresa firmante)

-Nocpix presenta los binoculares multiespectrales OMNI 8K para un dominio total en exteriores durante todo el día

BERLÍN y LONDRES, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix anunció hoy el lanzamiento de OMNI, sus nuevos binoculares multiespectrales 8K que han sido diseñados con el fin de poder proporcionar una capacidad de observación clara y estable en condiciones de luz diurna, poca luz y luz nocturna.

Gracias a la combinación de un sistema de imagen digital 8K que cuenta con detección térmica de alta sensibilidad e iluminación infrarroja intercambiable, OMNI ofrece múltiples capacidades de observación en un dispositivo portátil compacto. Los usuarios pueden escanear, identificar y observar sin tener que cambiar entre diferentes ópticas según las condiciones de iluminación.

El detalle 8K se une a la imagen térmica de alta sensibilidad

OMNI dispone de un sensor digital 8K con más de cuatro veces la cantidad de píxeles de los sensores 4K convencionales, lo que ayuda a preservar detalles visuales finos como astas, patrones de plumas y textura del pelaje incluso con mayor aumento.

Su canal térmico incorpora la tecnología térmica Nocpix Gen-3, disponible con resolución de 640 o 384, un tamaño de píxel de 12 μm, NETD ≤ 15 mK y una frecuencia de imagen de 50 Hz. Gracias a su capacidad para capturar imágenes en condiciones de luz ultrabaja (hasta 0,001 lux), un rango dinámico de 140 dB, una apertura F1.8 y un procesamiento de imagen específico para entornos diurnos, crepusculares y con poca luz, OMNI está diseñado para mantener un nivel de detalle óptimo en condiciones de campo cambiantes.

Diseñado para proporcionar una visualización estable e intuitiva

Su pantalla de 1.600 1.200 y su pupila de salida de 12 mm permiten una observación prolongada y cómoda. Los incrementos de zoom de 0,5 permiten un ajuste de aumento más preciso, mientras que la estabilización electrónica de imagen, disponible a partir de 1 de aumento, ayuda a mantener una imagen estable durante el uso manual.

OMNI también se ha diseñado para un uso natural en el campo. Las ruedas de enfoque, ubicadas en la parte inferior, se encuentran bajo los dedos; una pulsación corta permite alternar entre los canales digital y térmico, y una rueda de zoom lateral permite ajustar la magnificación sin necesidad de cambiar la posición de la mano. La disposición simplificada de los controles facilita su uso en la oscuridad o con guantes.

Diseñado para el trabajo de campo

Su cuerpo compacto de aleación de magnesio dispone de una empuñadura antideslizante de PVC para mayor durabilidad y un agarre seguro. El compartimento para baterías 18650, sin polaridad, admite baterías compatibles protegidas en cualquier posición, y con ello facilita y agiliza el reemplazo de la batería en condiciones de poca luz.

"Ver más es solo una parte de la experiencia", declaró Eugene, gerente de marca de Nocpix. "OMNI se ha diseñado con el fin de combinar claridad, estabilidad y control intuitivo dentro de una plataforma única, para que los usuarios puedan concentrarse en lo importante en el campo".

Abarcando desde la caza y el control de plagas hasta la observación de la vida silvestre, OMNI amplía las posibilidades de la observación multiespectral portátil con una plataforma diseñada para un uso versátil durante todo el día.

Si desea más información:Departamento de marketing de NocpixEmail: info@nocpix.comPágina web: www.nocpix.com

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