Nocpix presenta NITE PRO: el primer visor digital 8K

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix ha dado a conocer hoy el lanzamiento de NITE PRO D50R, el primer visor digital 8K del mundo. Equipado con un sensor de 48 MP y 8.000 6.000 píxeles, marca el inicio de la era 8K para los visores digitales, ofreciendo mayor detalle de imagen, una medición de distancia y puntería más rápidas, y un manejo más intuitivo para la caza diurna y nocturna.

Mayor detalle a mayor distancia

El núcleo de NITE PRO es un sensor de 8.000 6.000 píxeles y 48 MP con más de cuatro veces la cantidad de píxeles de los sensores 4K convencionales. A mayor distancia y con mayor aumento, la resolución adicional ayuda a conservar detalles finos como las puntas de las astas, la textura del pelaje y los patrones de las plumas, que pueden ser más difíciles de distinguir a distancia.

Al anochecer, un objetivo de gran apertura de 50 mm F1.25, junto con el algoritmo de imagen Light+ de Nocpix, reduce el ruido y preserva el detalle en condiciones crepusculares. El sistema Vision+ incorpora una pantalla OLED de 1,03 pulgadas y resolución de 2.560 2.560, que ofrece una amplia ventana de visualización con gran detalle para una observación más natural, tanto de día como de noche.

Sincronización de objetivo: Mantén el objetivo mientras mides la distancia

Durante situaciones de caza reales, medir la distancia a un objetivo en movimiento puede implicar alternar la atención entre el punto de medición y el punto de mira. NITE PRO presenta la función Sincronización de objetivo, un sistema de eje óptico LRF ajustable que alinea ambos puntos.

Con ello es posible que los cazadores consigan calcular distancias y apuntar con la misma referencia visual, reduciendo movimientos innecesarios al rastrear animales en terreno abierto o al reaccionar ante breves oportunidades. Un telémetro láser integrado de 1.200 m y una calculadora balística proporcionan referencias de distancia y corrección de tiro para una puntería más eficiente a larga distancia.

Diseñado para el uso real en el campo

NITE PRO está diseñado para un funcionamiento sencillo incluso en condiciones exigentes. Una rueda de enfoque central permite ajustarlo sin modificar significativamente la postura de tiro, mientras que un arranque en un segundo permite un acceso rápido ante una oportunidad inesperada.

Su sistema de baterías sin polaridad permite insertar baterías compatibles en cualquier orientación, facilitando y agilizando el cambio de baterías en la oscuridad.

Con imágenes 8K, telémetro y puntería integrados y ergonomía lista para el campo, NITE PRO ofrece claridad, precisión y control intuitivo en una mira telescópica digital. Gracias a NITE PRO, Nocpix lleva su búsqueda de la excelencia en imagen a la era 8K, ayudando a los usuarios a ver más, reaccionar más rápido y operar con confianza ante cambios en las condiciones.

Comienza la era 8K.

Si desea más información:Departamento de marketing de Nocpix Email: info@nocpix.com Página web: www.nocpix.com

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