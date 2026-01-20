(Información remitida por la empresa firmante)

-NoFap demanda a Pornhub bajo la Ley RICO y alega connivencia con académicos en una campaña global de desinformación

PITTSBURGH, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En una demanda presentada recientemente ante un tribunal federal de EE. UU., NoFap acusa a Pornhub de participar en una operación ilegal para desacreditar y tomar represalias contra docenas de recursos para la recuperación de adicciones, científicos, médicos, supervivientes de explotación sexual, denunciantes, testigos de demandas, periodistas y críticos.

La denuncia de 208 páginas alega una campaña de amplio alcance por parte de Aylo, la empresa matriz de Pornhub, su asociación comercial, Free Speech Coalition, dos académicos y otros presuntos colaboradores.

La denuncia alega que socios de la industria de la pornografía han atacado a los demandantes durante más de una década, lo que incluye la presentación de informes policiales y administrativos falsos, la publicación de miles de declaraciones difamatorias en línea, la realización de investigaciones intrusivas para la oposición, la difusión de desinformación a periodistas, la organización de bulos y la manipulación de páginas de Wikipedia. La denuncia afirma que hay al menos 70 víctimas identificadas de conductas similares.

La demanda también afirma que la industria de la pornografía ha participado en una operación de larga duración para suprimir la investigación científica, influir en académicos, publicar artículos alineados con la industria para crear una apariencia de controversia, presionar a organizaciones profesionales y obstruir regulaciones gubernamentales como la verificación de edad.

La demanda actualmente nombra a cuatro entidades de Aylo como demandadas, junto con dos académicos presuntamente de colaborar encubiertamente con la industria de la pornografía. Taylor & Francis (editorial) y UCLA (universidad) también figuran como demandadas y se les acusa de complicidad en aspectos de la conducta de los demás acusados. Se alegan 17 causas de acción, que incluyen crimen organizado, conspiración civil, competencia desleal, dilución de marca registrada, difamación e incumplimiento de contrato.

El fundador de NoFap, Alexander Rhodes, declaró: "Esta demanda no solo busca evitar que los líderes de la industria pornográfica cierren nuestra plataforma de apoyo entre pares. Se trata de proteger a científicos, médicos, educadores y otras personas que temen sufrir daños profesionales o represalias por hablar sobre los posibles efectos de la pornografía, como la adicción conductual y la disfunción sexual. Durante años, un efecto disuasorio ha sesgado la opinión pública y el periodismo sobre este tema. Además, este caso busca garantizar que millones de personas en todo el mundo que desean dejar o reducir el consumo de pornografía puedan obtener apoyo sin interferencias".

El abogado principal, David Kobylinski, comentó: "La industria pornográfica está copiando el manual de la industria tabacalera de la década de 1950. Esperamos que este caso genere supervisión gubernamental y, cuando corresponda, investigaciones penales".

Información del caso:

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., No. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

Acerca de NoFap:

Fundada en 2011, NoFap es una página web secular, basada en la evidencia, inclusiva y con una visión positiva del sexo, dedicada al apoyo entre pares para personas que desean reducir o abandonar el consumo de pornografía.

Información de contacto:

contact@NoFap.com

