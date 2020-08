- El Noh japonés representa "Aoi no Ue" (Tale of Genji) en el Odawara Castle, que se emitirá online el 13 de septiembre

ODAWARA, Japón, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Odawara Tourism Co., Ltd. en la ciudad de Odawara, Prefectura de Kanagawa, celebrará el primer evento online en un castillo de Japón. La representación "Noh", titulada "Japanese Noh Theater at Odawara Castle 'Aoi no Ue'--The Tale of Genji", se reproducirá por streaming el domingo 13 de septiembre de 2020. La actuación contará con la participación del estilo Kanze Shite-kata (en el papel principal) realizado por Kanze Yoshimasa, famoso actor Noh que aparece en muchas actuaciones Noh de nivel mundial. Su impresionante actuación de video grabada en el Odawara Castle se emitirá por streaming de forma simultánea en todo el mundo.

Fecha y hora:

Domingo, 13 de septiembre de 2020, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (JST)

Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312...

Antes y después del programa Noh, un show japonés taiko (tambores), "Hojo Daiko", se va a representar por parte de un grupo local, junto al show ninja "FUMA NINJA Legend of ODAWARA", que se recibió de forma muy positiva en Vietnam el año pasado, para hacer que el evento sea aún más emocionante.

- Lo más destacado del programa

Haga click aquí para conocer los detalles:

Imagen: "Aoi no Ue" https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106180/202007312...

Contenidos de la actuación (sobre 1 hora):

Actuación de tambores japoneses--Hojo DaikoTeatro Noh japonés en el Odawara Castle "Aoi no Ue"--The Tale of Genji

FUMA NINJA leyenda de ODAWARA

Haga click aquí para ver la visualización previa:

PV1: https://youtu.be/d4MZ3NviM0g (45 segundos)
PV2: https://youtu.be/l8M84KQu228 (15 segundos)
PV3: https://youtu.be/pKc20-cY4os

- Características especiales

Para reproducirse por streaming se ha grabado previamente la representación en video grabada en el Odawara Castle. Los que han comprado entradas dispondrán de los manuales en múltiples idiomas que se pueden descargar de forma anticipada. Así, los espectadores podrán disfrutar del mundo sensacional y profundidad de Noh desde sus casas en cualquier parte del mundo sin ninguna barrera de idioma. Los archivos de visualización estarán disponibles durante tres días.

"Japanese Noh Theater at Odawara Castle "Aoi no Ue"--The Tale of Genji"

- Fecha y hora de la reproducción por streaming

Domingo 13 de septiembre de 2020, de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. (JST)

- Fecha y hora de los archivos de visualización

Hasta el martes 15 de septiembre de 2020 a las 11:59 p.m.

- Periodo de venta de entradas

Desde el 5 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. hasta el 16 de septiembre de 2020 a las 8:00 p.m.

- Precio de las entradas

1.000 yenes (impuestos incluídos)

URL: https://amazingodawara-noh.zaiko.io/_item/328862

Tenga en cuenta que deberá adquirir una entrada en la página de ZAIKO (https://zaiko.io/) antes de la visualización por streaming.

