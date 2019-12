COMUNICADO: Nombrados los ganadores del mayor concurso para empresas de Europa (1)

Publicado 05/12/2019 9:20:09 CET

Los premios European Business Awards rinden homenaje a los 20 mejores entre 150 000

WARSAW, Poland, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- En la gala final de los European Business Awards de 2019, un evento patrocinado por RSM que se celebró anoche, se nombraron las 20 mejores empresas europeas tras ser seleccionadas entre más de 150 000 compañías de 33 países.

El exclusivo evento contó con la presencia de unos 500 exitosos líderes empresariales, académicos y políticos que se reunieron para celebrar destacados logros empresariales en el mayor concurso empresarial europeo, que se basa en tres principios fundamentales: el éxito financiero, la innovación y la ética.

Diferentes personalidades hicieron entrega de los trofeos a los ganadores de las 19 categorías tras una sesión final de evaluación en directo. Además, el ganador del voto público consiguió el premio al «European Public Champion» (campeón del público europeo).

Adrian Tripp, CEO de European Business Awards, comentó: «Nuestros ganadores han alcanzado una calidad excepcional que les convierte en referencia de la excelencia empresarial. Son ejemplos formidables de empresas europeas que afrontan los desafíos de un mercado global extremadamente competitivo, logran un éxito extraordinario y marcan una diferencia positiva en el mundo en el que vivimos. Se merecen el éxito que han logrado y les deseamos lo mejor».

Jean Stephens, CEO de RSM International, una red líder global de firmas independientes de auditoría, fiscalidad y consultoría, comentó: «En nombre de RSM, me gustaría felicitar a los merecidos ganadores de este año. Cada una de estas dinámicas empresas simboliza el espíritu innovador y el potencial de crecimiento de las medianas empresas europeas. Deseamos a todos los finalistas suerte y éxito en sus futuras iniciativas».

LOS GANADORES --- Categoría Ganador País --- 1. Premio Stjepan Safran from Metal Inflexion al Products empresario europeo del año Croacia --- 2. Premio a la estrategia de crecimiento del año In-Vision Austria --- 3. Premio a la nueva empresa del año Get The Shifts Irlanda --- 4. Premio Germany Trade and Invest a la expansión internacional DHI Global Medical Group Grecia --- 5. Premio a la responsabilidad social y concienciación medioambiental MacRebur Reino Unido --- 6. Premio a la mejor empresa para trabajar y para el desarrollo del personal Mikro+Polo Eslovenia --- 7. Premio a la innovación para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros Elcogen Estonia --- 8. Premio a la innovación para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros Macsa ID España --- 9. Premio a la innovación para empresas con ingresos superiores a 150 millones de euros TOMRA Noruega --- 10. Premio a la implicación con el cliente y el mercado para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros Spotzer Países Bajos --- 11. Premio a la implicación con el cliente y el mercado para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros Irish Dog Foods Irlanda --- 12. Premio a la implicación con el cliente y el mercado para empresas con ingresos superiores a 150 millones de euros Borusan Lojsitik Turquía --- 13. Premio a la tecnología digital para empresas con ingresos entre 0 y 25 millones de euros Mintec Reino Unido --- 14. Premio a la tecnología digital para empresas con ingresos entre 26 y 150 millones de euros iLOQ Finlandia --- 15. Premio a la tecnología digital para empresas con ingresos superiores a 150 millones de euros IFS Reino Unido --- 16. Premio a la empresa del año con ingresos entre 0 y 25 millones de euros Acquabella España --- 17. Premio a la empresa del año con ingresos entre 26 y 150 millones de euros Oksnes Entreprenor Noruega --- 18. Premio a la empresa del año con ingresos superiores a 150 millones de euros AutoStore Noruega --- 19. Premio a elección del Presidente Inclusion Housing Reino Unido --- 20. Ganador del voto público europeo Cosmote e-Value Grecia ---

El concurso empresarial comenzó el año pasado con la participación inicial de más de 150 000 empresas de 33 países. De ellas, 2753 fueron elegidas «Empresas a tener en cuenta» en una lista de excelencia empresarial que se publicó en julio. Tras una nueva revisión por parte de un panel de jueces independientes, se anunciaron 363 empresas como «Ganadoras nacionales» de sus países y finalistas del concurso.

Ahora, en su duodécima edición, los European Business Awards tienen el objetivo principal de apoyar el desarrollo de una comunidad empresarial más fuerte y exitosa en toda Europa. Además del socio del evento RSM, entre el resto de patrocinadores y socios se incluyen Inflexion y Germany Trade & Invest.

Solo en Europa, la red internacional RSM incluye expertos en más de 40 países diferentes.

Para obtener más información sobre los European Business Awards y RSM, visite www.businessawardseurope.com [http://www.businessawardseurope.com/] o www.rsm.global [http://www.rsm.global/]

NOTAS PARA LOS EDITORES:

Información acerca del concurso European Business Awards:

Los European Business Awards es uno de los concursos para empresas más importante y prestigioso en el que participan muchas firmas pertenecientes a varios países y sectores. Su principal objetivo es apoyar y desarrollar una comunidad empresarial más fuerte, exitosa, innovadora y ética en Europa, puesto que existe la total certeza de que las empresas desempeñan un papel clave en el tratamiento de cuestiones fundamentales a las que se enfrenta el mundo.

Para lograr este objetivo, estas son las tres acciones que tiene previsto llevar a cabo:

l APOYAR Y PROMOCIONAR A LAS MEJORES EMPRESAS EUROPEAS para ayudarles a atraer nuevos clientes, socios, inversores y talento

