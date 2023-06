NomuPay recauda 53,6 millones de dólares para proporcionar a empresas globales un "pase de acceso completo"

(Información remitida por la empresa firmante)

- NomuPay recauda 53,6 millones de dólares para proporcionar a empresas globales ambiciosas un "pase de acceso completo" para pagos en el sudeste asiático, Turquía y Europa

NomuPay, con sede en Dublín, recauda una inversión sustancial de Serie A de Finch Capital y Outpost Ventures

DUBLÍN, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay , una moderna plataforma de pago de extremo a extremo creada para expandirse a regiones de alto crecimiento transfronterizo y de comercio electrónico, ha recaudado 53,6 millones de dólares. La ronda fue liderada por Finch Capital e incluye la participación de Outpost Ventures, un fondo de Neuberger Berman, con participación de personas.

Peter Burridge, consejero delegado de NomuPay, dijo: "Cada empresa internacional en crecimiento conoce el problema de los 'múltiplos' cuando se trata de pagos. Hay varios países, varios tipos de pago, diferentes casos de uso de pago en cada nación, una variedad de canales y una lista interminable de regulaciones cambiantes. Como resultado, la expansión se ralentiza. Las empresas tienen que mantener innumerables integraciones técnicas y relaciones con los proveedores, al mismo tiempo que concilian los pagos globales. En NomuPay, eliminamos la carga de los 'múltiplos' al unificar las redes de pago fragmentadas. Frente a la continua fragmentación tecnológica, de mercado, de métodos y de datos, brindamos a las empresas un "pase de acceso total" a los pagos globales, lo que permite a las empresas continuar expandiéndose globalmente y a estrategias de pago preparadas para el futuro".

La plataforma de pagos unificados (uP) de NomuPay proporciona aceptación de pagos omnicanal y desembolsos de pago a través de una única integración de API. Diseñado para simplificar la infraestructura de pago fragmentada en todo el sudeste asiático, Europa y Turquía; la plataforma uP proporciona soluciones de pago escalables y sólidas capacidades de generación de informes y gestión de datos. Un 'pase de acceso total' a los pagos, la plataforma uP de NomuPay es independiente de la puerta de enlace y es capaz de aumentar la infraestructura de pago existente con facilidad.

Radboud Vlaar, socio gerente de Finch Capital, dijo: "Bajo el liderazgo de Peter Burridge, NomuPay ha realizado una serie de adquisiciones de licencias y contrataciones de alto nivel que han ayudado a llevar a la empresa al siguiente nivel. Además de esto, la empresa ha creado una plataforma de pagos unificados que desbloquea la aceptación de pagos locales y los desembolsos de pagos en geografías que durante mucho tiempo han carecido de un sistema unificado, a través de una integración simple y única. Estamos muy emocionados de ver cómo NomuPay aborda la necesidad urgente de los clientes en estos mercados principales".

David Dubick, socio de Outpost Ventures, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con el equipo profundamente experimentado de NomuPay y ser un socio con ellos en esta próxima fase de crecimiento. A lo largo de nuestras conversaciones con NomuPay, nos ha impresionado continuamente la implementación tecnológica de la plataforma uP, su capacidad para resolver una amplia gama de problemas a los que se enfrentan las empresas y los mercados en los pagos globales, así como su enfoque de distribución y los socios iniciales que están usando la plataforma a escala".

NomuPay comenzó con éxito a incorporar nuevos clientes a partir del cuarto trimestre de 2022 y ahora está escalando activamente el negocio en sus mercados principales. El equipo continúa incorporando nuevos mercados a la plataforma uP, además de continuar invirtiendo en el desarrollo de productos.

Acerca de NomuPay

La moderna solución de pago de extremo a extremo, la plataforma de pago unificado (uP) de NomuPay facilita la aceptación de pagos y el envío de pagos en Europa y en los mercados de expansión del sudeste asiático y Turquía a través de una única integración. Diseñada específicamente para respaldar sus esfuerzos de crecimiento internacional, la API segura de la plataforma uP desbloquea una amplia gama de métodos de aceptación de pagos, que incluyen tarjetas, soluciones de compra ahora y pago posterior, planes de pago a plazos y métodos de pago alternativos locales en Tailandia, Malasia, Hong Kong, Filipinas y Turquía. Diseñada para permitir pagos basados en los flujos de trabajo de pago únicos de su organización, la plataforma uP de NomuPay proporciona a los proveedores de pago, grandes empresas y mercados sofisticados visibilidad y trazabilidad de pago de extremo a extremo.

Fundada en 2021, NomuPay tiene fondos institucionales y tiene presencia en Dublín, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila, Estambul y Bangkok. El equipo ejecutivo está compuesto por veteranos de la industria con experiencia previa en Hyperwallet (un servicio de PayPal), US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments y American Express.

Para más información sobre NomuPay, visite: https://nomupay.com/ Síganos en Linkedin en https://linkedin.com/company/nomupay

Ben Goldsmith, +44(0)7788295321, ben@goldsmithcomms.com

