(Información remitida por la empresa firmante)

Nordic lleva la IA en el extremo a dispositivos Wi-Fi alimentados por batería, logrando un consumo en modo de espera veinte veces menor con la nueva serie nRF71

Wi-Fi, Bluetooth LE, Thread e IA integrada en el propio dispositivo, todo en un único chip y compatible con el software y las herramientas existentes; una solución diseñada para miles de millones de dispositivos inteligentes capaces de funcionar durante años con una sola batería

OSLO, Noruega, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones inalámbricas de bajo consumo, anuncia hoy la serie nRF71 de sistemas en chip (SoC) de consumo ultrabajo, que integra Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (LE), Thread e inteligencia artificial en el extremo en un único chip.

Basada en el diseño, el software y las herramientas de consumo ultrabajo de energía que han convertido a Nordic en un líder de confianza en el ámbito de Bluetooth LE, la serie nRF71 ofrece un consumo de energía en modo de espera hasta 20 veces menor que los productos Wi-Fi de la serie nRF70 de la generación actual.

Se espera que este avance en eficiencia energética abra nuevas posibilidades para los desarrolladores que trabajan en dispositivos Wi-Fi alimentados por batería, en sectores como el hogar inteligente, los dispositivos portátiles y el IoT industrial.

"La IA en el extremo formará parte de todos los dispositivos conectados; sin embargo, para aquellos que funcionan con batería, el Wi-Fi exigía un consumo energético inasumible", señaló Kjetil Holstad, vicepresidente ejecutivo de Wi-Fi y Gestión de Energía en Nordic Semiconductor. "Con la serie nRF71, Nordic elimina esa barrera. Estamos integrando Wi-Fi e IA en el extremo en la misma plataforma de consumo ultrabajo y utilizando las mismas herramientas en la que los desarrolladores ya confían para Bluetooth LE. De este modo, la próxima generación de productos inteligentes podrá conectarse a cualquier red, tomar decisiones en el propio dispositivo y, aun así, funcionar durante años con una sola batería".

IA en el extremo y la aplicación completa en un solo chip

La inferencia de IA en el extremo ahora puede ejecutarse directamente en un único chip, sin necesidad de un procesador de IA externo; esto permite que los dispositivos respondan con mayor rapidez, consuman menos energía y requieran menos componentes. Funciones como la detección de palabras clave, la detección de anomalías y la clasificación de imágenes son viables en dispositivos alimentados por batería gracias a la serie nRF71, que incorpora la unidad de procesamiento neuronal (NPU) Axon. Esta unidad ejecuta modelos de aprendizaje automático entre 10 y 17 veces más rápido que el procesador Arm Cortex-M33 de 256 MHz por sí solo. La serie nRF71 también permite ejecutar modelos de IA ultracompactos creados por los desarrolladores a partir de sus propios datos mediante el software Neuton de Nordic, lo que resulta ideal para implementar IA en el extremo directamente en el procesador.

Desde su NPU Axon y el software Neuton hasta la actualización inalámbrica de modelos mediante nRF Cloud, Nordic lleva la IA en el extremo a dispositivos Wi-Fi alimentados por batería, integrando la aplicación, la conectividad inalámbrica y la IA en un solo chip.

Dispositivos Wi-Fi alimentados por batería para el hogar inteligente, la seguridad y el IoT industrial

Con la serie nRF71, los diseños de concentradores para el hogar inteligente alimentados por batería, puentes Matter o enrutadores de borde Thread ahora pueden ejecutar Wi-Fi, Thread y Bluetooth LE en un solo chip; lo mismo ocurre con cerraduras inteligentes compatibles con Matter, paneles de seguridad, dispositivos portátiles y sensores industriales. Esto es posible gracias a dos radios independientes con bloques de procesamiento y radiofrecuencia (RF) separados: una radio Wi-Fi y la radio multiprotocolo de 2,4 GHz de Nordic, presente en la última generación de sistemas en chip (SoC) inalámbricos de la serie nRF54. Ambas radios reciben señales de forma simultánea, lo que permite a los dispositivos mantener su conexión Wi-Fi con la nube mientras permanecen atentos al tráfico de Bluetooth LE o Thread, sin que ninguno de los protocolos tenga que esperar al otro.

Los primeros SoC de la serie nRF71 son el nRF7120 y el nRF7120E. El nRF7120 ofrece Wi-Fi 6 de doble banda, mientras que el nRF7120E añade Wi-Fi 6E de triple banda y la unidad de procesamiento neuronal (NPU) Axon para la ejecución de inteligencia artificial en el borde acelerada por hardware. Ambos modelos incluyen 4 MB de memoria no volátil integrada en el chip y 1 MB de memoria RAM accesible para el usuario.

Presentados en la feria Electronica

Nordic presentará la serie nRF71, incluido un módulo de la propia marca Nordic, en la edición de este año de Electronica, en el pabellón C6, stand 159.

Disponibilidad

La serie nRF71 ya está disponible para su evaluación por parte de clientes seleccionados.

Los desarrolladores pueden ponerse en contacto con su representante de ventas local de Nordic para consultar la disponibilidad.

Acerca de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor es una empresa líder en soluciones inalámbricas de bajo consumo para el Internet de las Cosas (IoT), que proporciona la plataforma y las tecnologías inalámbricas esenciales para conectar dispositivos IoT en los sectores de consumo, sanitario e industrial. Al ofrecer hardware de primer nivel, software integrado, herramientas de desarrollo y servicios en la nube para el ciclo de vida de los productos, la compañía simplifica el desarrollo y el mantenimiento de productos conectados que son seguros, fiables y escalables. www.nordicsemi.com

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