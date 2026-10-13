(Información remitida por la empresa firmante)

Nordic Semiconductor celebra 10 años en el corazón de la BBC micro:bit, mientras su alcance global en la enseñanza de programación llega a más de 73 millones de jóvenes

Nordic se compromete a acercar la tecnología y a los ingenieros a niños y estudiantes, al tiempo que la Micro:bit Educational Foundation hace un llamamiento a la colaboración entre la industria y el sector educativo

OSLO, Noruega, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), un líder mundial en soluciones inalámbricas de IoT de bajo consumo, celebra este mes los 10 años de su tecnología inalámbrica de consumo ultrabajo, presente en el corazón de la BBC micro:bit, la placa de desarrollo educativa de bolsillo que ha ayudado a unos 73,5 millones de jóvenes de más de 85 países a aprender programación y creatividad digital, según la Micro:bit Educational Foundation.

Este hito se produce tras el llamamiento de la Fundación para que la industria y el sector educativo colaboren, permitiendo así que los niños comprendan, cuestionen y creen utilizando la tecnología. Cuando se lanzó en 2016, se distribuyó un millón de placas micro:bit, equipadas con tecnología inalámbrica de Nordic, a escolares de todo el Reino Unido a través de la campaña BBC Make it Digital. Hoy en día, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en todo el mundo para introducir a los jóvenes en la programación, la electrónica y la creatividad digital. La Fundación tiene como objetivo llegar a 100 millones de jóvenes para el año 2028.

"Nordic Semiconductor nos ha acompañado desde el principio. En 2016, suministraron un millón de componentes para la BBC micro:bit original, que se entregó a todos los alumnos de séptimo curso del Reino Unido", afirmó Gareth Stockdale, consejero delegado de la Micro:bit Educational Foundation. "Fue un compromiso extraordinario con una idea nueva que ayudó a poner un ordenador auténtico en manos de toda una generación de jóvenes".

La placa original se basaba en el Nordic nRF51822 Bluetoothâ Low Energy SoC, mientras que la actual micro:bit v2 utiliza el nRF52833 multiprotocol SoC, lo que proporciona una conectividad inalámbrica Bluetooth LE de primer nivel y capacidades de IA en el borde de consumo ultrabajo. Esto significa que los estudiantes aprenden utilizando tecnología inalámbrica de bajo consumo y eficacia probada, perteneciente a la misma familia que emplean los ingenieros profesionales en productos conectados para aplicaciones de consumo, industriales y sanitarias. Para muchos desarrolladores, la micro:bit representa el primer paso en el camino que va desde el aula hasta el desarrollo profesional de tecnologías inalámbricas.

"Nordic sigue siendo uno de nuestros socios más antiguos y activos, con su tecnología en el corazón de cada micro:bit", continuó Gareth Stockdale. "Estamos muy agradecidos por su generosidad y por la confianza que depositan en nuestra labor. De cara a la próxima década, nos entusiasma seguir colaborando para ayudar a que aún más niños descubran todo lo que pueden crear con la tecnología".

"La micro:bit ha demostrado lo que sucede cuando la tecnología se hace accesible, práctica y divertida. El interés por la tecnología suele definirse a una edad temprana, mucho antes de que alguien elija una asignatura o una carrera profesional", afirmó Vegard Wollan, consejero delegado de Nordic Semiconductor. "Queremos que los niños descubran lo que pueden construir y vean la tecnología y la electrónica como una opción real para su formación. Muchos de los desarrolladores del mañana tendrán su primer contacto con la tecnología inalámbrica en el aula gracias a la micro:bit. Seguiremos apoyando esta iniciativa mediante nuestra tecnología y la colaboración con las escuelas y comunidades más cercanas a nosotros".

El compromiso de Nordic con la educación de las mentes jóvenes continúa este mes, más cerca de casa. El 15 de octubre, Nordic se unirá a Electronic Coast en el Horten Tech Festival de Noruega; allí, alumnos de escuelas locales y estudiantes universitarios podrán conocer a los expertos en tecnología de Nordic y presentar ideas sobre lo que les gustaría construir con micro:bit. Nordic realizará demostraciones con dispositivos BBC micro:bit junto a una selección de sus tecnologías inalámbricas IoT más amplias. El objetivo es hacer que Nordic sea visible y accesible para los jóvenes, incluidos aquellos que contemplan carreras en ingeniería y tecnología, al tiempo que se refuerza la presencia de la empresa en una de las comunidades de electrónica más importantes de Noruega.

Al combinar un hardware apto para el aula con tecnología inalámbrica de grado industrial, la micro:bit ha contribuido a reducir la brecha entre la educación y la práctica de la ingeniería. Para Nordic, este programa es una extensión natural de su misión general: ofrecer una solución inalámbrica integral para diseñar, implementar y mantener dispositivos IoT en todo el mundo de manera segura, fiable y sostenible.

Acerca de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor es una empresa líder en tecnología inalámbrica IoT de bajo consumo que proporciona la plataforma y las tecnologías inalámbricas esenciales para conectar los dispositivos IoT de todo el mundo. Al ofrecer hardware, software integrado, herramientas de desarrollo y servicios en la nube para el ciclo de vida de primer nivel, la empresa simplifica el desarrollo y el mantenimiento de productos conectados seguros, fiables y escalables.

www.nordicsemi.com

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