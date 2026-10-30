Nordic Semiconductor demuestra la funcionalidad de alto rendimiento de datos de Bluetooth a nivel de silicio

(Información remitida por la empresa firmante)

La funcionalidad de alto rendimiento de datos de Bluetooth supone una mejora importante en las capacidades de Bluetooth Low Energy, ya que multiplica casi por cuatro la velocidad máxima de transferencia sin necesidad de abandonar la tecnología inalámbrica, el software ni las herramientas que los fabricantes de productos ya utilizan.

OSLO, Noruega, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), un líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, demuestra hoy, mediante un video de demonstración, la próxima funcionalidad Bluetooth High Data Throughput (HDT) implementada en silicio. Nordic, que cuenta con una sólida reputación como líder en tecnología Bluetooth, es uno de los primeros proveedores en mostrar su compatibilidad con Bluetooth HDT.

Gracias a la compatibilidad con paquetes de mayor tamaño, Bluetooth HDT permitirá que los dispositivos portátiles, los dispositivos para el hogar inteligente, los accesorios para PC, los audífonos y otros productos basados en Bluetooth Low Energy (LE) transfieran datos con mucha mayor rapidez, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia energética característica de Bluetooth LE.

Basado en la tecnología Bluetooth LE que ya utilizan miles de millones de dispositivos

Nordic pondrá Bluetooth HDT a disposición de los desarrolladores mediante el mismo software, las mismas herramientas y la misma experiencia de desarrollo que sus clientes ya emplean actualmente. Esto significa que los diseñadores de productos pueden implementar una transferencia de datos más rápida sin necesidad de empezar de cero con una nueva pila de protocolos, nuevas herramientas o un nuevo proveedor.

Un avance en las capacidades de Bluetooth LE

Se espera que Bluetooth HDT sea lanzado a finales de 2026 por el Bluetooth Special Interest Group (SIG). Esta tecnología introducirá nuevos métodos para incluir más datos en cada transmisión radioeléctrica y ofrecerá compatibilidad con paquetes de mayor tamaño, lo que permitirá una transferencia de datos Bluetooth con un mayor ancho de banda.

La empresa presentará esta tecnología en la feria electronica 2026, que tendrá lugar en Múnich (Alemania), en el stand C6 159. Mientras tanto, es posible ver una demostración de Bluetooth HDT de Nordic en este vídeo (ENLACE).

Los diseñadores de productos que deseen explorar la tecnología Bluetooth HDT con Nordic pueden obtener más información y registrar su interés en nordicsemi.com/BluetoothHDT.

Acerca de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor es una empresa líder en soluciones inalámbricas de bajo consumo para el Internet de las Cosas (IoT), que proporciona la plataforma y las tecnologías inalámbricas esenciales para conectar dispositivos IoT en los sectores de consumo, sanitario e industrial.

Al ofrecer hardware de primer nivel, software integrado, herramientas de desarrollo y servicios en la nube para el ciclo de vida de los productos, la compañía simplifica el desarrollo y el mantenimiento de productos conectados que son seguros, fiables y escalables.

www.nordicsemi.com

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