(Información remitida por la empresa firmante)

Nordic Semiconductor introduce una monitorización precisa y adaptativa del estado de la batería para permitir dispositivos IoT más inteligentes y duraderos

La nueva solución de medición de combustible ofrece informes del estado de la batería, modelado adaptativo de la batería y una observación fluida de la flota a través de nRF Cloud, con tecnología de Memfault.

NUREMBERG, Alemania, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, anunció hoy Nordic Fuel Gauge v2.0, una importante actualización de su solución de medidor de combustible basada en software de alta precisión para los galardonados nPM1300, y nPM1304 Power Management ICS, en Embedded World 2026.

La nueva versión incorpora sofisticadas funciones de estimación del estado de salud (SoH), modelado adaptativo de baterías y análisis de flotas a largo plazo, lo que amplía la gestión avanzada de baterías a una amplia gama de productos IoT con limitaciones de potencia. Además, se integra a la perfección con nRF Cloud, impulsado por Memfault (el servicio de ciclo de vida en la nube de Nordic), lo que permite un seguimiento eficaz sin necesidad de una infraestructura en la nube personalizada.

Esta nueva versión permitirá a los fabricantes crear productos más fiables, sostenibles y duraderos, a la vez que cumple con las nuevas normativas de sustitución de baterías. Esto incluye el Reglamento Europeo de Baterías 2023/1542, que exige que las baterías portátiles sean "fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario final en cualquier momento durante la vida útil del producto".

"El comportamiento de las baterías en condiciones reales rara vez coincide con lo que se observa en el laboratorio", afirmó Geir Kjosavik, director de Producto PMIC de Nordic Semiconductor. "Con Fuel Gauge v2.0, incorporamos inteligencia adaptativa del mundo real, antes exclusiva de la electrónica de consumo premium, al ámbito del IoT. Es un punto de inflexión para miles de millones de dispositivos alimentados por batería".

Un nuevo enfoque para la monitorización de baterías ofrece información precisa sobre su vida útil

Basándose en la probada precisión del estado de carga (SoC) introducida en Fuel Gauge v1.0, la versión 2.0 introduce un modelo adaptativo que compara continuamente el perfil original de la batería con su comportamiento real a lo largo del tiempo. Esto permite una estimación precisa del SoH, monitoriza el ciclo de carga y las tendencias de degradación a largo plazo, y garantiza una precisión estable durante la vida útil del producto, incluso con el envejecimiento de las baterías. Para dispositivos donde los usuarios tienen varias baterías que se cambian regularmente, el algoritmo de Nordic puede gestionar varias baterías, monitorizando así el estado de salud de cada paquete.

Los circuitos integrados (CI) de indicadores de combustible tradicionales se basan en modelos fijos o en el conteo de culombios, que pueden variar con el tiempo. El enfoque de Nordic no requiere un CI dedicado para el indicador de combustible y, en su lugar, utiliza las mediciones de voltaje, temperatura y corriente integradas del nPM1300, junto con un algoritmo inteligente basado en host. Esto proporcionará una precisión específica a nivel de CI a un menor coste del sistema, con una menor complejidad de la lista de materiales, y no consumirá energía durante el modo de suspensión, lo que supone un ahorro significativo en comparación con las soluciones de la competencia.

Facilitando el cumplimiento normativo, el mantenimiento proactivo y una larga vida útil de los dispositivos

A medida que las normativas introducen requisitos para la preparación para el reemplazo de baterías, las capacidades de SoH se han vuelto esenciales. Fuel Gauge v2.0 ayuda a los fabricantes a determinar cuándo es necesario reemplazar las baterías, respalda las iniciativas de derecho a reparación, mejora la fiabilidad del producto y reduce los costes de garantía. Para los fabricantes que implementan miles o millones de dispositivos alimentados por batería, esta visibilidad se convierte en una herramienta fundamental para mantener la fiabilidad y optimizar el coste del ciclo de vida.

Inteligencia de baterías para toda la flota mediante nRF Cloud con tecnología de Memfault

Fuel Gauge v2.0 se integra a la perfección con los servicios de ciclo de vida en la nube de Nordic: nRF Cloud con tecnología de Memfault. Los dispositivos pueden reportar automáticamente métricas de SoH, SoC y rendimiento de la batería sin necesidad de una infraestructura de nube personalizada. Esto permite a los equipos de ingeniería y operaciones supervisar el estado de la batería de toda la flota, identificar anomalías, optimizar los parámetros de carga y mejorar los futuros diseños de hardware utilizando datos reales.

"Memfault se creó para que todos los equipos de hardware pudieran acceder a información sofisticada sobre los dispositivos", afirmó François Baldassari, fundador de Memfault y vicepresidente de Servicios de Software de Nordic Semiconductor. "Al conectar Fuel Gauge v2.0 a la perfección con nRF Cloud, ofrecemos a las empresas una forma potente y escalable de comprender y mejorar el comportamiento de los dispositivos en flotas completas. Es el futuro de la inteligencia de baterías".

Fuel Gauge v2.0 funciona en cualquier MCU host o sistema en chip inalámbrico, incluyendo las series nRF54 y nRF91, así como en hosts no nórdicos. Esto permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) incorporar inteligencia avanzada de baterías a prácticamente cualquier dispositivo conectado.

Disponibilidad

El Nordic Fuel Gauge v2.0 se encuentra actualmente en fase beta para clientes, y su disponibilidad estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Nos vemos en Embedded World 2026

La nueva solución se presentará públicamente en Embedded World 2026, mostrando informes del estado de la batería en tiempo real de dispositivos con diferentes niveles de estado de salud, impulsados por inteligencia adaptativa e integración con nRF Cloud.

Visite Nordic para ver demostraciones y debates en:

• Embedded World 2026, Nuremberg – Hall 4A, Booth 310 (10–12 de marzo)

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2928236/Nordic_Semiconductor.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2922052/5838140/Nordic_Semiconductor_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nordic-semiconductor-introduce-una-monitorizacion-precisa-y-adaptativa-del-estado-de-la-bateria-302706952.html