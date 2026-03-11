Nordic Semiconductor refuerza el liderazgo de la serie nRF54L en IA de borde de consumo ultrabaja

(Información remitida por la empresa firmante)

Nordic da un paso importante al hacer que la inteligencia perimetral energéticamente eficiente sea accesible para todos los desarrolladores y dispositivos alimentados por batería.

NUREMBERG, Alemania, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, anuncia hoy un importante paso adelante en su estrategia de IA de borde, ampliando su cartera de próxima generación de consumo ultrabaja con nuevas capacidades de vanguardia y la amplia disponibilidad de su primer sistema en chip (SoC) nRF54LM20B habilitado con unidad de procesamiento neuronal (NPU).

Aceleración de alto rendimiento para inteligencia en tiempo real

La NPU integrada del nRF54LM20B de gran memoria acelera los modelos de clase TensorFlow Lite hasta 15 veces más rápido y con un consumo de energía significativamente menor que la ejecución en la CPU Arm Cortex, y ofrece hasta 7 veces más rendimiento y 8 veces mejor eficiencia energética que la solución de IA de borde competitiva más cercana, lo que hace que los datos de sensores de alta velocidad, el audio y las cargas de trabajo de IA de borde impulsadas por eventos sean prácticos en una batería pequeña.

"Esta nueva generación de capacidades basadas en IA de borde transforma radicalmente lo que los dispositivos pequeños alimentados por batería pueden percibir e interpretar en el mundo real", afirmó yvind Strm, vicepresidente ejecutivo de Corto Alcance de Nordic Semiconductor. "Al incorporar inteligencia potente directamente al dispositivo, sin comprometer la eficiencia energética, la latencia ni la complejidad del sistema, estamos habilitando una clase completamente nueva de productos significativamente más inteligentes, con mayor capacidad de respuesta y considerablemente más eficientes energéticamente que cualquier otro producto anterior".

Al simplificar cómo se crean, optimizan e implementan los modelos de IA de borde, Nordic hace que sea más fácil que nunca para los desarrolladores agregar inteligencia significativa a sus productos sin aumentar los presupuestos de energía ni los gastos generales de desarrollo.

Habilitando inteligencia en tiempo real en dispositivos cotidianos

Nordic refuerza su oferta de IA de vanguardia combinando aceleración de hardware avanzada, compatibilidad flexible con modelos y flujos de trabajo intuitivos para desarrolladores, lo que facilita la inteligencia en el dispositivo en productos de consumo masivo. El nuevo nRF54LM20B, con NPU, proporciona el rendimiento necesario para inteligencia en tiempo real en wearables alimentados por batería, dispositivos inteligentes para el hogar y el audio, sensores industriales y médicos, y rastreadores. Esto permite la detección precisa de actividad, respuesta natural a sonidos y presencia, identificación instantánea de anomalías e interpretación de movimientos sin procesamiento en la nube.

Simplificando el desarrollo de IA de borde

Además de la nueva aceleración de hardware, Nordic ha ampliado su solución de inteligencia artificial de borde de consumo ultrabaja con funciones que eliminan las barreras comunes para agregar inteligencia a una amplia gama de productos de IoT conectados y alimentados por batería:

- Creación y optimización de modelos optimizadas:

Los desarrolladores ahora pueden crear modelos de IA de vanguardia para su ejecución en el dispositivo cargando conjuntos de datos personalizados y especificando la arquitectura del modelo para generar modelos de clasificación o regresión. Esto simplifica el diseño de arquitecturas de IA de vanguardia desde cero, lo que las hace ideales para wearables, sensores industriales y dispositivos domésticos inteligentes.

- Creación de palabras de activación a partir de una sola entrada de texto:

Esto permite a los desarrolladores generar un modelo de palabra de activación personalizado a partir de una sola frase escrita (p. ej., "Hola Nordic"), sin tener que recopilar ni etiquetar miles de muestras de audio. Esto soluciona el alto coste y la dificultad de ensamblar conjuntos de datos de voz, lo que permite controles activados por voz, altavoces inteligentes, wearables, controles remotos y accesorios de audio alimentados por batería.

- Mayor compatibilidad con el ecosistema:

Los modelos de la nueva herramienta de generación de modelos en línea de Nordic, Nordic Edge AI Lab, se pueden crear para una inferencia acelerada en la NPU o una ejecución eficiente en la CPU, lo que ofrece a los desarrolladores flexibilidad en cuanto a los requisitos de rendimiento y consumo. Esto resuelve la fricción de integración entre modelos, herramientas y firmware integrado al tiempo que permite la clasificación de audio, la detección de anomalías, el procesamiento avanzado de IMU, el mantenimiento predictivo, la detección ambiental y el procesamiento de señales.

Combinadas, estas actualizaciones reducen el esfuerzo que normalmente se requiere para incorporar funciones de IA a dispositivos integrados y acortan drásticamente el tiempo transcurrido desde el concepto hasta el prototipo funcional.

Disponibilidad

El nRF54LM20 DK ya está disponible a través de los distribuidores de Nordic. Para obtener muestras del SoC nRF54LM20B, contacte con el departamento de ventas de Nordic. Se espera que la producción en serie comience en el segundo trimestre de 2026.

Conozca Nordic Semiconductor en Embedded World 2026

Visite Nordic para ver demostraciones y debates en:Embedded World 2026, Nuremberg – Pabellón 4A, expositor 310 (del 10 al 12 de marzo)

