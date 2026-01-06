Nordic Semiconductor simplifica edge AI para miles de millones de dispositivos IoT

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo SoC de la serie nRF54L con NPU y Nordic Edge AI Lab hacen que la inteligencia en el dispositivo sea fácilmente accesible y radicalmente eficiente desde el punto de vista energético

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, un líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, está llevando inteligencia y funcionalidad de IA a los dispositivos IoT más pequeños que funcionan con baterías. Con una solución Edge AI de consumo ultrabajo y líder en la industria, Nordic acelera la llegada de una nueva generación de dispositivos con inteligencia Edge AI integrada, que combina la eficiencia energética con una facilidad de uso inigualable para los desarrolladores.

- nRF54LM20B – Nuevo SoC inalámbrico de consumo ultrabajo y gran memoria con Axon NPU - Modelos Neuton personalizados – Modelos de IA de borde ultrapequeños, líderes en la industria - Nordic Edge AI Lab – Herramienta de desarrollo que simplifica y acelera el desarrollo de IA de Vanguardia

"Las fábricas de IA entrenan inteligencia, pero Nordic la implementa (en el dispositivo, en el borde, donde ocurre el mundo)", dijo Vegard Wollan, consejero delegado de Nordic Semiconductor. "Edge AI ya no es opcional: es la única forma de brindar seguridad, privacidad y sostenibilidad a escala. La solución de Edge AI de Nordic permite decisiones de milisegundos sin latencia de ida y vuelta a la nube, garantiza el cumplimiento a través del procesamiento local y ofrece una duración de batería radicalmente mejorada para miles de millones de dispositivos conectados. Este es el nuevo estándar para edge AI de consumo ultrabajo y Nordic lo está definiendo".

nRF54LM20B de próxima generación con Axon NPU

En 2023, Nordic adquirió Atlazo y su tecnología Axon. El nRF54LM20B SoC es el primer miembro de gran memoria de la serie nRF54L, que integra la Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) Axon, un acelerador de hardware de IA ultraeficiente, para potenciar las exigentes cargas de trabajo de IA de vanguardia. Axon ofrece un rendimiento hasta 7 veces más rápido y una eficiencia energética hasta 8 veces mayor que las soluciones de la competencia para tareas como clasificación de sonido, detección de palabras clave y detección basada en imágenes.

El nRF54LM20B SoC combina la NPU Axon con 2 MB NVM, 512 KB de RAM, un coprocesador Arm Cortex-M33 plus RISC-V de 128 MHz, USB de alta velocidad, hasta 66 GPIO y una radio de 2,4 GHz de potencia ultrabaja de cuarta generación de Nordic compatible con Bluetooth LE, Bluetooth Channel Sounding, Matter over Thread y más.

Modelos de IA de borde Neuton ultrapequeños líderes en la industria

Los modelos Neuton son modelos de IA de vanguardia ultrapequeños que funcionan con CPU, que suelen tener menos de 5 KB y hasta 10 veces más pequeños, más rápidos y más eficientes que otros modelos que funcionan con CPU. Nordic Edge AI Lab ayuda a los desarrolladores a generar modelos Neuton personalizados para la detección de anomalías, reconocimiento de actividad y gestos, monitoreo biométrico y más, brindando inteligencia en tiempo real que preserva la privacidad con baterías pequeñas y memoria limitada, sin dependencia de la nube.

Edge AI se convierte en una parte natural del diseño de cualquier producto nuevo

Con Nordic Edge AI Lab y los modelos Neuton, la inteligencia pasa del concepto a la realidad sin complejidad. Una implementación reciente ilustra esto: una solución de cadena de suministro global actualizó sin esfuerzo sus dispositivos de seguimiento inteligentes con modelos de IA creados en Nordic Edge AI Lab, lo que permite la detección de eventos de manipulación reales, como golpes, sacudidas y transporte, directamente en un SoC de la serie nRF54L. Estos conocimientos basados en IA se implementaron en toda una flota sin interrupciones operativas, gracias a los servicios de ciclo de vida de la nube nRF de Nordic.

"Con Nordic Edge AI Lab, los modelos Neuton y Axon NPU, Nordic hace que la IA avanzada en el dispositivo sea práctica para todos los desarrolladores integrados", afirmó Oyvind Strom, vicepresidente ejecutivo de BU de corto alcance de Nordic Semiconductor. "Los desarrolladores obtienen la simplicidad para actuar con rapidez y el rendimiento disruptivo para escalar desde dispositivos portátiles hasta sensores industriales, todo ello posible gracias a las fiables soluciones de hardware de consumo ultrabajo de Nordic".

A medida que la inteligencia avanza hacia el límite, crece la necesidad de una gestión OTA y una observabilidad profunda. Al mismo tiempo, los servicios de ciclo de vida basados en la nube siguen siendo fundamentales para la gestión de dispositivos, la observabilidad integrada y los servicios de ubicación. Los fabricantes necesitan cada vez más información continua sobre el rendimiento de los dispositivos, no sólo para mejorar los productos en tiempo real, sino también para cumplir con los crecientes requisitos normativos y de los clientes. El uso de datos de dispositivos implementados mejora las funciones y optimiza el rendimiento sin interrumpir la experiencia del usuario. Esto garantiza que los productos conectados puedan evolucionar de forma segura y eficiente a lo largo de su ciclo de vida.

Disponibilidad

Nordic Edge AI Lab y los modelos Neuton personalizados están disponibles hoy para los SoC inalámbricos nórdicos de la serie nRF54 y los módulos SiP de IoT celulares. El SoC nRF54LM20B con Axon NPU ahora se está probando para clientes seleccionados, y se espera una amplia disponibilidad para su desarrollo a principios del segundo trimestre de 2026. Para obtener muestras, contacte con ventas de Nordic.

Conozca Nordic en CES

Experimente demostraciones en vivo de las nuevas soluciones de inteligencia artificial de borde de consumo ultrabajo de Nordic Semiconductor en CES 2026, stand n° 52039 en Venetian Expo. Además, los asistentes también pueden explorar las innovaciones de Nordic en Bluetooth Channel Sounding, Matter para hogares inteligentes, IoT móvil, conectividad NTN/satélite, servicios de ciclo de vida en la nube y más.

