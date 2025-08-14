Norgine completa la adquisición de Theravia

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Norgine anunció hoy la exitosa adquisición de Theravia, compañía farmacéutica internacional especializada en terapias para pacientes con enfermedades raras y debilitantes. El cierre de esta adquisición representa un gran paso adelante para que Norgine cumpla su ambición de ofrecer medicamentos que cambian la vida a pacientes con importantes necesidades médicas no cubiertas.

Una vez completada la transacción, Norgine iniciará un proceso de integración estructurado para alinear operaciones, sistemas y equipos.

"Nos complace el cierre exitoso de esta adquisición, ya que la incorporación de Theravia a nuestra empresa refuerza aún más nuestra experiencia y nuestra creciente cartera de medicamentos para enfermedades raras", declaró Janneke van der Kamp, consejera delegada de Norgine. "Esta adquisición supone un avance crucial en nuestra estrategia de crecimiento, y con nuestro firme enfoque en ampliar el alcance de nuestros productos a pacientes en zonas con altas necesidades médicas no cubiertas en Europa y Australia y Nueva Zelanda, estamos bien posicionados para garantizar que los medicamentos de Theravia lleguen a más pacientes".

Como resultado de la adquisición, Theravia se ha convertido en una filial de propiedad absoluta de Norgine.

Acerca de Norgine

Norgine es una empresa farmacéutica especializada y de atención sanitaria al consumidor con una posición única, con más de 550 millones de euros de ingresos anuales y una trayectoria de 120 años ofreciendo productos que cambian la vida a pacientes y consumidores en nuestros mercados principales de Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda.

El enfoque integrado de Norgine (sólidas capacidades comerciales, además de profunda experiencia médica, regulatoria y clínica, fabricación interna, redes de suministro robustas y funciones habilitadoras de primera clase) garantiza que Norgine pueda entregar medicamentos transformadores de alta calidad de manera rápida y eficaz a más de 25 millones de pacientes al año.

Norgine es una empresa ágil, innovadora y de alto rendimiento que se ha transformado gracias a un enfoque incansable en la excelencia operativa. Este enfoque nos permitirá consolidar el legado de más de un siglo de innovación y atención a nuestros pacientes, a medida que ampliamos los límites y avanzamos hacia la innovación terapéutica.

NORGINE y el logotipo de la vela son marcas comerciales del grupo de empresas Norgine.

