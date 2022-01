Normadat ayuda a las empresas en la transformación digital de sus procesos documentales

Normadat cuenta con 30 años de experiencia gestionando y realizando tratamiento en procesos documentales, siempre manteniendo un estricto nivel de seguridad. Mediante una división específica de Transformación Digital, pone a disposición de otras empresas su experiencia y conocimiento para ayudarlas a identificar y depurar procesos documentales analógicos y transformarlos en procesos digitales más eficientes y dinámicos

Los cambios que los procesos documentales han experimentado, pasando del papel al formato digital, han dotado a Normadat de la experiencia necesaria para brindar a sus clientes el apoyo analítico, a través de su división de Transformación Digital, para identificar de manera global todos sus procesos y ofrecerles, mediante una visión 360 grados, metodologías avanzadas y un soporte continuado, las palancas y los nuevos modelos de gestión que facilitan la optimización de los procesos documentales, la implantación de políticas unificadas de gestión eficiente y segura de la información y la identificación de los requerimientos y la tecnología necesaria para la transformación digital de las organizaciones.



Todo ello a través del análisis e identificación de necesidades, la definición técnico-funcional de requisitos, la identificación de las soluciones más adecuadas a cada necesidad, así como su despliegue e implantación.



Los servicios de Transformación Digital de Normadat aportan las herramientas para el cambio, no solo eliminando el papel sino transformándolo en datos, lo que repercute en un importante ahorro de costes y eficiencia, además de generar la información relevante al negocio para implantar flujos de trabajo más ágiles y dinámicos o facilitar toma de decisiones estratégicas, lo cual redunda en sustanciales márgenes de mejora en tiempos de respuesta ante cambios del mercado o de tendencias, reducción del riesgo normativo, conocimiento del cliente y satisfacción del cliente, etc.



Entre su cartera de clientes, cosechada a lo largo de estos 30 años, se encuentran empresas de todos los sectores: de la banca, del sector de las telecomunicaciones, Administración Pública, retail, sanidad, construcción, seguros, etc.



Gracias a los fondos europeos Next Generation, muchas empresas podrán beneficiarse de este servicio que promete optimizar los procesos documentales tradicionales de cualquier compañía contando con la experiencia en la gestión segura de información que Normadat acumula.







