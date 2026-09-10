La normativa de Europa sobre envases reutilizables para 2028 plantea una nueva crisis: ¿Quién lava los vasos?

(Información remitida por la empresa firmante)

BMI Korea, empresa coreana con 30 años de experiencia en lavado a alta presión, afirma que el problema no reside en la recogida, sino en la limpieza.

HWASEONG, Corea del Sur, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A partir del 12 de febrero de 2028, los establecimientos de restauración de la UE que ofrezcan comida para llevar deberán proporcionar envases reutilizables dentro de un sistema formal de reutilización. El incumplimiento conlleva multas y restricciones de mercado. Pero queda una pregunta: ¿quién lava los millones de vasos que circulan actualmente por la economía de Europa?

La UE generó 79,7 millones de toneladas de residuos de envases en 2023, lo que equivale a 177,8 kg por ciudadano. Solo el 42,1 % de los envases de plástico se recicló. La demanda mundial de vasos desechables alcanzará los 491.000 millones de unidades en 2028. Reino Unido consume 7 millones de vasos al día, generando 30.000 toneladas de residuos al año.

Los datos de UNEP muestran que los vasos reutilizables reducen las emisiones hasta en un 69 % en comparación con los de un solo uso. El Reglamento sobre Residuos de Envases y Productos de la UE exige una reducción de residuos del 5 % para 2030, del 10 % para 2035 y del 15 % para 2040. Sin embargo, la infraestructura de lavado es inexistente en la mayoría de los mercados europeos.

BMI Korea, fabricante con 30 años de experiencia en equipos de lavado a alta presión, afirma haber resuelto este problema. Su HPW-5000 lava hasta 5.000 vasos reutilizables por hora a 50 bares, cinco veces más rápido que el lavado manual, sin dañar los vasos. Se instala al inicio de las líneas de lavado existentes, sin necesidad de reemplazar toda la línea.

El sistema lleva más de dos años funcionando en Corea, sustituyendo a entre 4 y 5 operarios por línea. Está previsto el envío de una unidad a Japón este octubre. BMI Korea cuenta con más de 89 instalaciones en 28 países, incluyendo líneas para las principales marcas de agua embotellada del mundo.

"Los vasos reutilizables reducen las emisiones un 69%, pero solo si los operadores pueden lavarlos con la suficiente rapidez. Europa legisló el plazo. No ha construido la capacidad de lavado necesaria. Esa es la crisis que debemos resolver".— Sang Koo Lee, consejero delegado, BMI Korea

Tres modelos: HPW-5000 (5.000 vasos/hora), HPW-1000 (1.000 vasos/hora) y Lid Washer (1.000 tapas/hora).

Preguntas frecuentes y respuestas

P: ¿Dónde está ya en funcionamiento?

R: Korea: Más de 2 años de funcionamiento continuo. Japón: entrega en octubre de 2026. Más de 89 instalaciones en 28 países.

P: ¿Qué problema resuelve?

R: El prelavado manual es el principal obstáculo: los empleados frotan los vasos a mano, un proceso lento e inconsistente. El HPW-5000 automatiza este proceso a una velocidad 5 veces mayor, reemplazando a 4 o 5 trabajadores por línea.

Acerca de BMI Korea

BMIKOREA (BMI4R CO., LTD) se especializa en equipos de lavado a alta presión, con más de 89 instalaciones en 28 países. www.bottlewasher.ai.kr

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