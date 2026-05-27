NorthStar y QSA Global anuncian una alianza para fortalecer la cadena de suministro de actinio-225

(Información remitida por la empresa firmante)

-NorthStar y QSA Global anuncian una alianza estratégica plurianual para fortalecer la cadena de suministro de actinio-225 para terapias alfa dirigidas

Esta alianza estratégica combina la capacidad de producción de radioisótopos a escala comercial de NorthStar con la experiencia de QSA Global en la gestión del ciclo de vida del radio-226 (Ra-226), materia prima para la producción de Ac-225.

El acuerdo busca fortalecer la cadena de suministro de Ac-225 sin portador añadido (n.c.a.) de NorthStar mediante el establecimiento de una fuente confiable y de circuito cerrado de materiales objetivo de Ra-226 de alta pureza.

BURLINGTON, Mass. y BELOIT, Wis., 27 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- QSA Global, Inc., líder mundial en la fabricación de fuentes radiactivas especializadas y servicios radioquímicos médicos, y NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), empresa líder en radiofármacos, anunciaron hoy la firma de un acuerdo estratégico de servicios plurianual. Esta alianza tiene como objetivo consolidar la cadena de suministro de objetivos de radio-226 (Ra-226), materia prima para la producción de actinio-225 (Ac-225), y respalda aún más la producción a escala comercial de NorthStar de Ac-225 sin portador añadido (n.c.a.), utilizado en terapias alfa dirigidas (TAT) de próxima generación.

Esta alianza combina las décadas de experiencia especializada de QSA Global en el manejo de fuentes de alta actividad, el cumplimiento de la normativa industrial y la logística con el enfoque innovador de NorthStar para la producción de radiofármacos a escala comercial. Incluye una campaña de purificación plurianual en la que QSA Global procesará el Ra-226 residual en nombre de NorthStar, transformando el material en precursores de alta pureza que alimentarán directamente la fabricación continua de cápsulas objetivo. Tras la irradiación y el procesamiento por parte de NorthStar para producir Ac-225 n.c.a., el radio recuperado se devolverá a QSA Global para su reciclaje en nuevos objetivos, estableciendo así una cadena de suministro de circuito cerrado y altamente eficiente.

"Este acuerdo plurianual con QSA Global fortalece nuestra cadena de suministro con un suministro fiable y de alta calidad de objetivos de Ra-226, fundamentales para nuestra capacidad de producción de Ac-225 n.c.a." declaró el Dr. Frank Scholz, presidente y consejero delegado de NorthStar. "Al garantizar un acceso constante a estas materias primas vitales, podemos satisfacer con confianza la creciente demanda del sector".

"Al gestionar el complejo y altamente regulado ciclo de vida del radio-226, QSA Global permite a socios como NorthStar centrar sus recursos por completo en la producción comercial de actinio-225", declaró el Dr. Joe Lapinskas, director de Innovación de QSA Global, Inc. "NorthStar fue un socio fundamental en el desarrollo de nuestros servicios especializados de radio. Nos enorgullece aprovechar nuestras décadas de experiencia en materiales radiactivos de alta actividad para ayudar a garantizar esta cadena de suministro crítica y respaldar la misión de NorthStar de proporcionar terapias TAT que salvan vidas a los pacientes".

Acerca de Ac-225NorthStar ha producido con éxito n.c.a Ac-225 mediante un método de fabricación indirecta que combina la irradiación con acelerador de electrones de un blanco de Ra-226, seguida de fuentes purificadas de Ra-225 que generan continuamente n.c.a Ac-225. El Ac-225 es un emisor alfa que pertenece a una potente clase de radioisótopos que administran radiación de alta energía y altamente localizada directamente a las células enfermas. El Ac-225 puede unirse a diversas moléculas diana, como anticuerpos, péptidos y moléculas pequeñas, lo que permite una administración precisa a las células cancerosas. Esta versatilidad hace que isótopos como el Ac-225 sean especialmente valiosos para el desarrollo de radioterapias de nueva generación, altamente eficaces y selectivas.

Acerca de QSA Global, Inc.QSA Global, Inc. es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de fuentes y equipos de radiación de alto rendimiento. Basándose en décadas de excelencia en productos de radioisótopos industriales, QSA Global ha ampliado estratégicamente sus capacidades para atender los mercados de rápido crecimiento de radioisótopos médicos y terapia alfa dirigida (TAT). Con instalaciones de vanguardia y una experiencia inigualable en procesamiento radioquímico, purificación y cumplimiento normativo, QSA Global proporciona una seguridad fundamental en la cadena de suministro para la próxima generación de tratamientos médicos que salvan vidas.

Acerca de NorthStar Medical Radioisotopes, LL (NorthStar)NorthStar Medical Radioisotopes es una empresa radiofarmacéutica en fase comercial a la vanguardia en el avance de la atención al paciente mediante el uso de tecnologías innovadoras para producir radioisótopos a escala comercial que, una vez unidos a una molécula, tienen la capacidad de detectar y tratar el cáncer y otras enfermedades graves. La creciente posición de liderazgo de NorthStar en el campo emergente de la terapia radiofarmacéutica se sustenta en sus capacidades únicas en la producción sofisticada de radioisótopos, un equipo directivo con amplia experiencia y tecnologías de vanguardia, respetuosas con el medio ambiente. NorthStar produce cobre-67 (Cu-67) y es el primer productor a escala comercial de actinio-225 sin portador (n.c.a. Ac-225) utilizando tecnología de aceleradores de electrones. La unidad de servicios de Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) de radiofármacos de la compañía ofrece servicios personalizados y experiencia especializada en radiofármacos para ayudar a las empresas biofarmacéuticas a avanzar rápidamente en sus programas de desarrollo y comercialización. Para obtener más información sobre la cartera integral de NorthStar y sus servicios centrados en el paciente, visite: www.northstarnm.com

Contactos para medios:

Para QSA Global, Inc.:

Dr. Joe LapinskasDirector de Innovación765-532-6892Joe.lapinskas@qsa-global.com

Kylie DucharmeEspecialista de Marketing781-505-8275kylie.ducharme@qsa-global.com

Para NorthStar:

Corporativo:Eric NelsonEspecialista de Comunicaciones608-239-6812enelson@northstarnm.commailto:

Relaciones con inversores:Victor MillerDirector financiero847-650-3860vmiller@northstarnm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2987769/QSA_Global_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/northstar-y-qsa-global-anuncian-una-alianza-para-fortalecer-la-cadena-de-suministro-de-actinio-225-302782009.html