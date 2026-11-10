(Información remitida por la empresa firmante)

- Norton Motorcycles entra en una nueva categoría con el debut de la nueva Norton 450 Urban en EICMA; el material completo ya está disponible

Norton incursionó en una nueva categoría de motocicletas con el estreno mundial de su modelo urbano de 450 cc en EICMA 2026.

La nueva gama del modelo Norton 450 Urban llega tras la presentación de las líneas Manx y Atlas; su comercialización comenzará en 2027.

Combina el diseño, la ingeniería y el carácter de conducción distintivos de Norton en una motocicleta urbana totalmente nueva.

Ya es posible descargar imágenes y vídeos de la presencia de Norton en EICMA 2026, así como material gráfico y audiovisual de la nueva Norton 450 urban en https://nortonresurgence.com/en/galleries/

SOLIHULL, Inglaterra, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Norton Motorcycles ha conmemorado el primer aniversario de su resurgimiento en EICMA 2026. La 83ª edición de la feria registró una cifra récord de más de 600.000 visitantes, la mayor afluencia desde su creación hace 112 años. Entre los 765 expositores distribuidos a lo largo de 300.000 metros cuadrados de pabellones, Norton captó una gran atención con el estreno mundial de la nueva Norton 450 Urban.

La 450 Urban es la tercera nueva línea de modelos de Norton, tras la presentación de las gamas Manx y Atlas en EICMA 2025. Esta propuesta traslada el enfoque de Norton en cuanto a diseño, dinámica y atención al detalle a una nueva categoría y a una nueva generación de motociclistas.

Inspirada en la Norton CS1 de 1927, la nueva Norton 450 Urban presenta una línea característica que recorre la moto desde la rueda trasera, a través del bastidor, hasta llegar a un depósito de combustible de perfil bajo. Sus superficies depuradas y la ausencia de fijaciones a la vista le confieren un aspecto contemporáneo, mientras que su asiento, bajo y estrecho, la hace accesible para una gran variedad de usuarios.

La motocicleta combina un motor monocilíndrico de 454 cc con refrigeración líquida, un bastidor de aluminio y una suspensión KYB totalmente ajustable, ofreciendo un rendimiento asequible y una conducción ágil. Una pantalla táctil TFT de 8 pulgadas proporciona conectividad e información al motociclista.

Junto a la nueva Norton 450 urban, Norton presentó en EICMA los modelos de producción Manx R, Manx, Atlas y Atlas GT. Las entregas de la Manx R y la Atlas ya han comenzado en los mercados europeos, a las que seguirán las de la Manx y la Atlas GT.

Norton ha establecido una red de más de 50 concesionarios en 10 mercados, incluidos Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España. Asimismo, avanzan los preparativos para su introducción en la India y Estados Unidos.

Las ventas de la nueva motocicleta urbana de 450 cc comenzarán en 2027; su nombre oficial se dará a conocer antes del lanzamiento.

Las imágenes y vídeos de la presencia de Norton en EICMA 2026, así como el material gráfico y audiovisual de la nueva Norton 450 urban, están disponibles para su descarga en nortonresurgence.com.

Acerca de Norton Motorcycles

Norton Motorcycles fue fundada en 1898 y es una de las marcas de motocicletas más emblemáticas de Gran Bretaña, con una trayectoria marcada por la innovación en ingeniería, el éxito en la competición y un diseño distintivo. Su nombre está estrechamente vinculado con Isle of Man TT y a modelos legendarios como la Manx, Commando, Dominator, Atlas, Navigator y 650SS.

En la actualidad, Norton inicia una nueva etapa bajo la propiedad de TVS Motor Company, que adquirió la marca en abril de 2020. Desde sus modernas instalaciones de producción en Solihull, en la región de West Midlands, la empresa fabrica motocicletas británicas en Inglaterra empleando técnicas artesanales tradicionales, respaldadas por la ingeniería moderna, procesos de fabricación avanzados y rigurosos estándares de calidad.

La nueva generación de motocicletas Norton aúna la herencia británica con tecnología contemporánea, un rendimiento que despierta emociones, una atención precisa a los detalles y exclusividad. Guiada por los principios de diseño, dinámica y cuidado por el detalle, Norton se centra en crear motocicletas que honran su pasado, al tiempo que sientan las bases de un futuro sólido, de alta calidad y con un carácter inconfundible.

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