Nota de prensa de Madison Systems Inc. - Stanmac Broadband Inc.

TORONTO, 17 de mayo de, 2021 /PRNewswire/ -- Madison Systems Inc. (MADI-OTC NASDAQ) y Stanmac Broadband Inc. (SBI) han realizado una actualización sobre nuestro papel futuro en la entrega de nuestra tecnología de banda ancha propia y patentada (de 6 hasta 8 años por delante de la industria) en asociación con una empresa asociada, Infinity Internet Solutions. El número de suscriptores en el proyecto East Prairie ha crecido de forma constante, las vidas han cambiado por completo, están extasiados y el ISED (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico) de Canadá ha aprobado las licencias adicionales para hacer crecer aún más nuestro alcance a las comunidades, que actualmente no disponen de acceso de banda ancha de alta velocidad.

Durante la pandemia de la Covid-19, hemos sido testigos de una dependencia sin precedentes de Internet de alta velocidad. Estudiantes (para la educación), personas (para trabajar desde casa), todas las empresas han tenido que adaptarse y unirse al mercado online, es el camino del crecimiento futuro de las empresas. Desafortunadamente, millones de personas en Canadá y Estados Unidos no disponen de acceso a este servicio básico esencial. En el año 2017, el censo canadiense informó que el 37% de los hogares rurales y el 24% de los hogares indígenas en Canadá carecían de acceso a banda ancha de alta velocidad. En Estados Unidos, aproximadamente 30 millones de estadounidenses carecen de banda ancha de alta velocidad. La demanda es extraordinaria y, a través de asociaciones estratégicas, numerosas licencias de espectro y tecnología patentada sin igual, Madi/SBI está posicionada para ofrecer banda ancha asequible y de confianza y cerrar la brecha digital.

Nuestros sistemas patentados Connect Gen proporcionan banda ancha por medio del espectro UHF, proporcionando Internet, televisión, teléfono y seguridad sin interrupciones ni interferencias. Cada sistema Connect Gen suministra banda ancha de alta velocidad con velocidades de 100 a 200 Mbps y abastece a los suscriptores en un radio de hasta 60 kilómetros de nuestra torre sin línea de visión. Los sistemas Connect Gen se han diseñado, probado y demostrados en el campo utilizando DOCSIS 3 y Channel Bonding para brindar capacidades incomparables, llegando a comunidades rurales/remotas (de más de 20.000 hogares y negocios).

Madi/SBI cuenta con un plan de expansión agresivo para Canadá/ Estados Unidos para 2021 y 2022. Nuestro objetivo se basa en realizar la instalación de hasta 20 sistemas para fin de año en comunidades rurales y remotas que lo necesiten; incluyendo comunidades indígenas, pueblos pequeños y hogares remotos de verano e invierno. Nuestro objetivo es llevar a cabo el rápido crecimiento y la implementación de nuestros sistemas Connect Gen, y disponer de las licencias que nos permiten utilizar la infraestructura de torres existente, y estamos en una posición de privilegio para lograr estos objetivos.

Los gobiernos de Ontario y federal han publicado recientemente su presupuesto para 2021, que incluyendo hasta 6.000 millones de dólares en fondos dedicados a la infraestructura de Internet rural. Madi/SBI e Infinity Internet Solutions planean crecer por medio de su capacidad para proporcionar un servicio de banda ancha de alta velocidad en el norte de Canadá, lo que permite a los canadienses de ubicaciones remotas acceder a un servicio de Internet fiable. Aunque las grandes empresas de telecomunicaciones continúan prestando servicios insuficientes a las áreas rurales y remotas de Canadá y los estados del norte de Estados Unidos, Madi/SBI, que utiliza la nueva tecnología patentada de banda ancha de alta velocidad, se dedica a conectar estas comunidades con banda ancha asequible y fiable, fomentando la sostenibilidad cultural y esencial para conseguir el crecimiento de la comunidad.

El crecimiento futuro dentro del mercado estadounidense se buscará como parte del mandato de Madi/SBI. Contando con cerca de 30 millones de estadounidenses sin acceso y una promesa de 100.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos de cara a ampliar el acceso a todos los estadounidenses durante los próximos 8 años, la oportunidad de expansión es infinita y Madi/SBI va a realizar la búsqueda de estas las oportunidades.

Don McNally
Director general/consejero delegado

Si desea más información contacte con Don McNally, director general/consejero delegado, 1-289-500-3717