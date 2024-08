Notable anuncio sobre la significativa fluctuación del precio de las acciones de UTime

(Información remitida por la empresa firmante)

Recientemente, UTime Ltd (UTime) ha experimentado un periodo de inusual volatilidad en el precio de sus acciones en los mercados de capitales. Como empresa responsable, comprendemos la preocupación de los participantes en el mercado por este tipo de situaciones y creemos que es necesario proporcionar al público información transparente y formalizada al respecto.

En primer lugar, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa están muy preocupados por la reciente e inusual volatilidad del precio de las acciones. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes para garantizar que toda la información se ajuste a los requisitos reglamentarios y proteger los intereses de los inversores. Actualmente, la empresa funciona con normalidad y no se ha producido ningún acontecimiento que afecte a sus fundamentos. Y recientemente hemos anunciado que hemos entrado formalmente en la industria médica, hemos entablado cooperación con el renombrado experto médico el doctor Ehud Baron y con organizaciones de ensayo autorizadas, y planeamos adquirir un laboratorio centrado en el desarrollo de la vacuna contra la viruela del mono.

En segundo lugar, hemos observado diversas especulaciones y rumores sobre la compañía en el mercado, y nos gustaría declarar solemnemente que, a menos que se publiquen a través de canales oficiales, por favor no crean en noticias no confirmadas. La empresa seguirá comprometida con la creación de valor para los accionistas y el mantenimiento de un crecimiento empresarial estable.

En respuesta a esta volatilidad del precio de las acciones, la empresa ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar si existe alguna filtración de información no divulgada u otros factores que puedan afectar al precio de las acciones, y puede contratar a abogados para iniciar un proceso de investigación de ventas al descubierto, según sea necesario. Mientras tanto, reforzaremos la comunicación con los inversores para garantizar la equidad y la transparencia del mercado.

Por último, la empresa hace un llamamiento a todos los inversores para que sigan siendo racionales y no se dejen influir por el sentimiento del mercado a corto plazo. Prometemos que en cuanto haya algún nuevo avance o información que anunciar, se lo notificaremos a la primera a través de los canales formales.

Gracias por su comprensión y apoyo. La empresa seguirá vigilando la situación y proporcionará información actualizada cuando sea necesario. Por favor, permanezca atento a nuestro anuncio oficial.

Acerca de UTime Limited

UTime Limited, fundada en 2008, proporciona dispositivos móviles rentables a consumidores de todo el mundo y ayuda a personas con bajos ingresos de mercados establecidos, como Estados Unidos, y emergentes, como India y países del sur de Asia y África, a tener un mejor acceso a tecnología móvil actualizada. Desde 2024, UTime se ha comprometido a transformar la salud y el bienestar a través de innovadoras tecnologías médicas vestibles. Aprovechando la investigación de vanguardia y las asociaciones estratégicas, UTime tiene como objetivo proporcionar soluciones eficaces para la prevención de enfermedades y la gestión de la salud a escala mundial. Para más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.utimeworld.com/.

Declaraciones de futuro

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas de futuro, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido del artículo 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, y de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las palabras anticipar, creer, continuar, podría, estimar, esperar, pretender, poder, planificar, potencial, predecir, proyectar, debería, objetivo, hará, haría y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por dichas declaraciones prospectivas como consecuencia de varios factores importantes analizados en la sección Factores de riesgo del informe anual de la empresa en el formulario 20-F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 30 de julio de 2024. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el presente comunicado de prensa son válidas únicamente en la fecha del mismo, y la Sociedad renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar dichas afirmaciones, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otro motivo.

